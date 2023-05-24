Захарова о нормализации между Азербайджаном и Арменией

Россия рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у страны.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Используем все инструменты для успокоения ситуации и на земле, и в политическом плане. Ведутся переговоры на всех уровнях, прошли встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве. Эти контакты продолжаются на всех уровнях. Это является предметом нашей конкретной работы", - сказала она.