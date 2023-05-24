https://news.day.az/politics/1567198.html Захарова о нормализации между Азербайджаном и Арменией
Захарова о нормализации между Азербайджаном и Арменией
Россия рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у страны.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
"Используем все инструменты для успокоения ситуации и на земле, и в политическом плане. Ведутся переговоры на всех уровнях, прошли встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве. Эти контакты продолжаются на всех уровнях. Это является предметом нашей конкретной работы", - сказала она.
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