Азербайджан играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов", - говорится в письме.