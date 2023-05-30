https://news.day.az/politics/1568860.html Изменена классификация должности полномочного представителя Президента Азербайджана
Изменена классификация должности полномочного представителя Президента Азербайджана
Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыване включена в I классификацию административных должностей.
Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в вынесенном сегодня на повестку дня заседания Милли Меджлиса законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной службе".
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