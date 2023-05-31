https://news.day.az/politics/1569143.html На общевойсковом полигоне ВС Азербайджана прошли тактические учения с боевой стрельбой - ВИДЕО
На общевойсковом полигоне ВС Азербайджана прошли тактические учения с боевой стрельбой - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, на общевойсковом полигоне прошли тактические учения с боевой стрельбой N-ской воинской части.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
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