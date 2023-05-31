31 мая завершился официальный визит Президента Государства Израиль Ицхака Герцога в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Завершился официальный визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан (ФОТО)