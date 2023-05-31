https://news.day.az/politics/1569288.html Завершился официальный визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан - ФОТО
Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Завершился официальный визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан - ФОТО
31 мая завершился официальный визит Президента Государства Израиль Ицхака Герцога в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Завершился официальный визит Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан (ФОТО)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре