Ожидаемый финал Армении: о том, что сужается у лузера Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

Поле маневра для Армении в контексте украинских событий сужается, заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая на ежегодном "Армянском форуме демократии" в Ереване и отвечая на вопрос о внешних угрозах демократии в Армении. Он отметил, что когда началась война в Украине, Армения пыталась занять сбалансированную позицию, в том числе в ходе различных голосований на международных площадках. Такая позиция встречалась с удовлетворением со стороны всех партнеров.

"Но понятно, что с течением времени поле маневра для Армении и всех остальных сужается. Это очень серьезный вызов и проблема для всех, особенно для Армении с учетом ее уязвимости", - добавил армянский премьер. И едва ли не каждое его предложение нуждается в опровержении. Начнем с того, что поля для маневра у Армении нет давно. Практически с момента обретения ею независимости.

Дело в том, что Армения изначально выбрала путь территориальных претензий к соседним государствам. К примеру, в Грузии до сих пор помнят о позорной роли армянского "батальона Баграмяна", который воевал на стороне абхазских сепаратистов. Эти армянские боевики принимали участие в убийствах мирного грузинского населения- стариков, женщин, детей.

Кроме того, сейчас в Абхазии армяне занимают ведущие посты в руководстве сепаратистского образования, курируют наиболее прибыльные направления бизнеса. В первую очередь это те, кто воевал против Грузии. Попутно, мы видим и то, что армянская сторона совершенно открыто заявляет о своих претензиях на Джавахетию. Во всех СМИ РА этот регион Грузии именуется на армянский лад "Джавахком".

Прекрасно помню, что в марте члены молодежного союза "Зори Зорян" и молодежного союза "Джавахк" провели шествие в поддержку карабахских сепаратистов. Они тогда размахивали транспарантами с надписями на армянском и грузинском - "Откройте дорогу жизни "арцаху"", ""арцах", мы рядом с тобой" и так далее. Поразительно, но официальный Тбилиси никак не отреагировал тогда на эту откровенную провокацию как против Азербайджана, так и против Грузии.

В любом случае, перед нами был пример того, что территориальные претензии у армянства есть не только к Азербайджану. Другое дело, что Азербайджан являетися очень сильным государством, сумевшим обнулить все эти планы армянства. И 44-дневная война, в ходе которой наша армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева нанесла поражение армянским оккупантам разгромное поражение, стала началом конца всех надежд РА и мирового армянства.

Далее, на протяжении более двух с половиной лет, минувших с момента окончания 44-дневной войны, Азербайджан все увеличивал свою политическую, экономическую, военную мощь, повышая свой авторитет в мире. В итоге, даже в ОДКБ, где нет Азербайджана, но есть Армения, у нашей страны гораздо более высокий авторитет. Огромное влияние наша страна имеет и в тюркском, мусульманском мире. Плюс, и в ЕС всегда подчеркивали особый статус Азербайджана. На этот счет говорили и руководители США, и президенты, премьер-министры огромного числа европейских стран.

"С начала прошлого года вторжение России в Украину и использование торговли энергоносителями в качестве оружия серьезно изменили наш энергетический рынок. Это серьезно повлияло на энергетическую систему Европы. В течение прошлого года ЕС предпринял важные шаги в рамках энергетического кризиса. Мы значительно снизили нашу зависимость от российского газа. В эти трудные времена, с которыми столкнулся ЕС, Азербайджан увеличил экспорт газа на европейский энергетический рынок на 40%. Это спасло нас от худшей формы энергетического кризиса", заявила на Бакинской энергетической неделе директор Рабочей группы энергетической платформы Еврокомиссии Кристина Лобилло.

То есть, Азербайджан сумел увеличить свой авторитет в мире и в период российско-украинской войны. Наша страна открыто стоит на позиции признания территориальной целостности Украины, оказывая ей политическую поддержку и гуманитарную помощь. В Баку недавно побывала с визитом вице-спикер Верховной Рады Олена Кондратюк и скоро намечен ответный визит азербайджанской стороны в Украину.

А Армения? Она выглядит жалко, беспомощно озираясь по сторонам в поисках поддержки. С любой стороны. Но в том-то и дело, что такой поддержки РА не получает потому, что она лишена уже очень многих атрибутов суверенитета и независимости. Она экономически не привлекательна. Она строит все свои планы не на позитиве, а на негативе, на ожиданиях того, что в итоге не происходит. И потому не удивительно, что Никол Пашинян сетует ныне на сужающееся поле для маневра у Армении. На самом деле его просто нет. А сужается у Армении совсем не поле для маневра.