Никол и его команда: предсказуемые и бесполезные трюки руководства Армении

Автор: Акпер Гасанов

Трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве с участием президента России Владимира Путина продлилась всего 20 минут. Об этом журналистам сообщил депутат парламента Армении, секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян. Он не считает, что переговоры провалились, несмотря на их малую продолжительность.

Ованнисян отмечает - нужно понимать, что трехсторонней встрече предшествовали переговоры в двустороннем формате - российский лидер по отдельности встречался с премьером Армении и Президентом Азербайджана. Именно этим, по его мнению, может объясняться небольшая длительность окончательной встречи. Мы же вспоминаем, сколь откровенную ахинею нес Пашинян в присутствии всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Постоянно переключая внимание на второстепенные вопросы, давая волю разгулявшемуся воображению и страхам, он вызывал ироничную улыбку не только у Президента Азербайджана. В конечном итоге даже президент России Владимир Путин вынужден был остановить Никола Воваевича, которого хлебом не корми - дай языком почесать. Хорошо еще, что он бейсболку и громкоговоритель, времен "шашлычной революции", с собой в Москву не взял.

Понятное дело, что с учетом такого настроя Пашиняна, говорить с ним, в ходе трехсторонней встречи, было особо не о чем. Он ведь уже сказал то, что требовалось - вынужденно признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы. Теперь, осталось реализовать все, что вытекает из этого его признания, подписав мирный договор между Азербайджаном и Арменией.

Для Азербайджана не имело и не имеет существенного значения, где именно будет подписан данный договор. В конце концов, трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года было подписано Пашиняном, неизвестно где, и в каком состоянии находившемся. В эфире его тогда не было точно. В центре Еревана - тоже. Там, во всех смыслах слова, принимал критику на себя нынешний глава МИД Арарат Мирзоян. Наваляли ему в итоге изрядно, причем выбрав для этого армянский парламент.

В этом здании, замечу, часто стали практиковать мордобой, как средство наиболее эффективной полемики по-армянски. Но, что еще больше тревожит Пашиняна, именно там, в свое время, имел место теракт. Стать его новой жертвой Никол Воваевич не хочет. Поэтому и извивается, как уж. С одной стороны, он понимает слабость позиции Армении и неизбежность подписания мирного договора на устраивающих Азербайджан условиях. С другой же стороны, он оттягивает этот момент.

Чтобы что? Так в том все и дело, что слова стратегия и тактика для Пашиняна неведомы. Он это самолично доказывал не раз, делая утром заявления, противоречащие его же словам, сказанным минувшим вечером. Это такой "фирменный стиль" Пашиняна - довести дело до абсурда. Но то, что работает для внутренней ситуации в Армении, никак не проканает в переговорном процессе. Так что, юлить долго у Пашиняна не получается.

Но он и его сторонники стараются. К примеру, слово взял глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутата правящей фракции "Гражданский договор" Армении Андраник Кочарян. Да, тот самый, который признал ранее, что случаи армянских дезертиров в ходе 44-дневной войны было более 11.000 человек, что случаи дезертирства в армянской армии были в течение всей той войны и это следствие отсутствия боеспособного резерва.

На сей раз Кочарян, прекрасно понимающий как итоги 44-дневной войны, так и неизбежность разгрома Армении в случаи войны новой, сделал заявление, что ""арцах" остается на своем месте, а мы получаем заверения с противоположной стороны о территориальной целостности Армении с конкретными границами". Но это еще не все. Кочарян творчески развил свою чушь утверждением, что ""арцах" - самое независимое государство в мире".

Странно, что он ограничился нашей планетой, не заявив, что "арцах" - самая гигантская и независимая планета во Вселенной. О том, что даже Армения не признала этот миф, он вспоминать не стал.

Как и о том, что Никол Пашинян уже заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая и Карабахский экономический район. Про Карабах Пашинян уже и не заикается. Зато, пока это делают его подручные депутаты.

Тот же Кочарян, как видим, принес армянам "благую весть"- Карабахский экономический район Азербайджана остается на месте. Где и когда он видел перемещение не людей, а кусков чужой территории - вопрос интересный. Впрочем и без ответа на него понятно, что перед нами пример как Пашиняна так и его команды лавировать до последнего, оттягивая подписание мирного договора с Азербайджаном. Но в том все и дело, что возможностей для маневра у армянской стороны уже не осталось. Все будет так, как того обоснованного требует Азербайджан.