Последний этап принуждения к миру: хронология побед Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Начал хорошо! Не разменивайся на детали - говори главное!", произнес Остап Бендер, слушая бессвязные речи дворника Тихона по поводу гарнитура мадам Петуховой. Этот фрагмент из кинофильма "12 стульев" вспомнился после знакомства с речами премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Единственное отличие армянского премьера от дворника Тихона состояло в том, что Пашинян был трезв.

В остальном, автор большого числа абсурдных умозаключений, проделавший долгий путь от выкриков в центре Еревана "Карабах-это Армения и точка" до вынужденного признания Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана, веселил собравшихся новыми словесными конструкциями, тайный смысл которых был понятен лишь самому Николу Воваевичу. Впрочем и это не факт. Возможно, что он и сам, просмотрев свое выступление в записи, не поймет сути и смысла своих же повествований.

А как их понять, что он утверждает, что Зангезурский коридор подразумевает территориальные претензии к РА, хотя он имеет смысл исключительно транспортной коммуникации, выгодной многим странам, в том числе и Азербайджану, который инициировал его создание?! Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось объяснять Пашиняну, как отстающему ученику, прописные истины.

"Мы инициировали также создание Зангезурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов", - заявил глава нашего государства. Понимаю, что для Пашиняна задачей большой сложности является понимание и признание очевидного, но тут уж, как говорится, вариантов нет.

Хотя он их, эти варианты для "финтов ушами", искал тщательно. В частности, он вновь заявил, что Азербайджан "незаконно заблокировал Лачинскую дорогу", а потом принялся нести ахинею про якобы ущемленные права незаконно проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана десятков тысяч армян. Которые носят в своих широких штанинах паспорта граждан Армении. Что незаконно и недопустимо.

Он же прекрасно знает, что никто Лачинскую дорогу не блокировал, там есть свободный проезд, чему существует куча видео и фото доказательств. Но он лжет и юлит. Он знает, что Азербайджан имеет полное право устанавливать на своей территории ППП. Но снова юлит. И снова пытается придираться к терминологии. Ему слово "коридор", например, не понравилось.

Вновь Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось тратить свое и всех собравшихся глав различных государств время на объяснение Пашиняну смысла термина "коридор". Глава нашего государства четко указал на то, что он точно так же использует этот термин, применительно к коридорам Север-Юг и Восток-Запад. Пашинян, как это всегда было в ходе его попыток полемизировать с Президентом Азербайджана. выглядел нелепо.

Но априори был понятен смысл его "маневра". Пытаясь переключить внимание с главного на второстепенное, он надеялся изобразить способность оппонировать главе нашего государства. Но Президент Азербайджана прекрасно понял мотивы Пашиняна и потому неоднократно указывал на то, сколь важно сосредоточиться на главном. Он указал на то, что вопрос согласования следующих пунктов соглашения с Арменией пойдет куда легче после признания территориальной целостности Азербайджана Ереваном. И это правда. Но есть нюанс.

Все увидели, что Пашинян продолжает пребывать в плену своих иллюзий на то, что ему как-то удастся "пробежать между струйками". Скажу больше- он пытается представить дело так, будто Россия должна быть больше обеспокоена вопросом армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, чем Армения. Манипуляция эта длится не первый день. С ее помощью Пашинян пытается оправдаться перед гражданами РА.

Его в Армении давно уже называют капитулянтом. Что, по сути своей, является правдой. С тем лишь уточнением, что таким он не родился, а стал. Ввиду проведения Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым грамотной политики принуждения Армении к миру. В рамках которой РА сначала была разгромлена на поле боя, в ходе 44 дневной войны, после чего началась череда ее дипломатических поражений. В итоге, Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана. На чем и требует сосредоточиться Президент Азербайджана. Требует, как победитель. От того, кто снова пытается изображать из себя дворника Тихона.