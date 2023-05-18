Армянский взгляд на мир сквозь граненый стакан: придется "отрезвлять"!

Автор: Акпер Гасанов

Бумага, ясное дело, не краснеет. Но готовность столь большого числа армянских политиков выставлять себя в поистине идиотском свете, все же умиляет. Хотя, есть же известный советский анекдот из серии "говорит армянское радио". Напомню его. На вопрос "Как смотреть на жизнь философски?" армянское радио ответило: "Попробуйте - через граненый стакан".

Вот именно через него, судя по тексту изложенного, смотрели на мир составители некоего совместного заявления, распространенного, как указывают армянские СМИ, представителями свыше 30 политических сил Армении и "Нагорного Карабаха". Уже весело. Потому, что совместный бег на месте армянских политиков и карабахских сепаратистов доказывает, что перед нами одно и тоже, только в анфас и профиль.

Нет, для Азербайджана это не новость. Но данный факт можно продемонстрировать всем политикам, в диапазоне от президента Совета ЕС Шарля Мишеля и до наровящего пробиться в ряды "миротворцев" президента Франции Эммануэля Макрона. Чтобы они убедились в том, что лживы и абсурдны утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "мухи - отдельно, котлеты - отдельно". То есть, что Армения не имеет никакого отношения к происходящему на территории карабахского экономического района Азербайджана.

Они все выступают с единых, абсолютно провокационных позиций. Они несут бред о том, что "игнорирование права Карабаха на самоопределение лишено правовой основы". Кто подписался под таким бредом сивой кобылы? Партия "Свобода", партия "Национальная безопасность", партия "Страна абрикоса", партия "Наследие", партия "Возрождающаяся Армения", АРФ Дашнакцутюн, партия "Родина", партия "Интеллектуальная Армения", парламентская фракция блока "Армения", парламентская фракция "Честь имею" и другие.

Ко всей этой политической труппе присоединились так называемые партии, созданные на территории Азербайджана, состоящие из армянских сепаратистов, носителей паспортов граждан Армении. То есть, перед нами не просто еще один факт примитивной провокации с армянской стороны, но и конкретное доказательство того, что заявлениям официального Еревана верить нельзя ни в коем случае.

Напомню, о чем заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Совета Европы в Рейкьявике. По его словам, Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Пашинян отметил, что ранее Армения и Азербайджан при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и президента Совета ЕС Шарля Мишеля договорились о нормализации отношений на основе Алматинской декларации.

"Три дня назад при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля мы сделали шаг вперед, подчеркивая, что Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 кв. км, а Азербайджан признает территорию Армении в 29 800 кв. км", - утверждает он.

И вот, как видим, сразу после данного заявления, появляется заявление свыше 30 армянских политических партий и примкнувших к ним карабахских сепаратистов.

Заявление, которое полностью противоречит заявлению Пашиняна.

""Результаты, объявленные по итогам последней встречи в Брюсселе, а также подходы, озвученные Пашиняном в Рейкьявике, вызвали глубокую обеспокоенность армянского народа. В нынешней геополитической ситуации искусственное ускорение армяно-азербайджанских переговоров, еще и под давлением и угрозами, как по форме, так и по содержанию, не исходит из интересов армянского народа", - говорится в заявлении, что в переводе с языка армянского ультиматума и провокации на понятный всем означает, что Пашиняна в Рейкьявике едва ли не пытали.

Или же, иной вариант, что он отчаянно врет. Причем, начиная с четырехсторонней встречи в Праге, где армянский премьер впервые вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район.

Нигде, начиная от трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и заканчивая последней трехсторонней встречи в Брюсселе, ничего не было сказано про "права населения Карабаха на самоопределение". Это и невозможно, потому, что Карабах -это Азербайджан. Весь, целиком. И это уже открыто признает Шарль Мишель. Получается, что Пашинян врет всем подряд? Да, именно так.

И дело не только в заявлении 30 армянских оппозиционных партий. Я вспоминаю слова, сказанные председателем постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутатом от правящей фракции "Гражданский договор" Андраником Кочаряна. Армянские журналисты поинтересовались, можно ли считать, что Армения не признала Карабах в составе Азербайджана.

"Идут переговоры, и когда будет опубликована пошаговая стратегия, тогда и можно будет что-либо зафиксировать", - сказал Кочарян журналистам. По мнению парламентария, Карабах на сегодняшний день, "самое независимое государство". "И, скорее всего, оно останется таковым в ближайшие 3-4 года", - заявил депутат.

Вот так. Это уже быдло заявление не оппозиционера, а близкого к Пашиняну лица, который, как видим, банально лицемерит и изворачивается. Вот, что в реальности означают его слова о признании территориальной целостности Азербайджана. Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на том, чтобы Пашинян внятно произнес, что Карабах - это Азербайджан.

Произносил же он ранее, что "Карабах-это армения и точка". Так вот пусть сейчас, с таким же азартом, пусть произнесет, что Карабах - это Армения. Пока же он играет цифрами, имитирует готовность к миру, затягивает время, "финтит ушами". Судя по всему, он, его окружение и армянские оппозиционные партии, не говоря уже о карабахских сепаратистах, все еще смотрят на мир через граненый стакан, наполненный коньяком. Азербайджан все это видит и оставляет за собой право в очередной раз, на сей раз окончательно отрезвить всю эту компанию.