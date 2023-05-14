Традиционная экзекуция Никола Пашиняна: причины неизбежных поражений Армении

Автор: Акпер Гасанов

В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, длившаяся около 4 часов. И мне крайне интересно, как свой очередной, неизбежный и даже традиционный провал теперь будет объяснять тот, о ком в его собственной стране принято говорить, мягко говоря, без пиетета.

Сразу отмечу, что Пашинян был хорош в качестве популиста, который наобещал гражданам своей страны, уставшим от многолетнего правления "карабахского клана" самых разных ништяков. Ему поверили, впрочем, потому, что хотели верить. Так бывает, когда страна и общество доведены до крайности. Любой, кто пообещает свергнуть действующую власть, имеет шансы эту самую власть подобрать.

Пашинян ее подобрал и даже удержал, после поражения Армении в 44-дневной войне, которую он сам и сделал неизбежной, провокационными заявлениями и действиями. О чем это говорит? О том, что армянское общество, в своем подавляющем большинстве, готово простить Пашиняну военно-политическую авантюру, завершившуюся фиаско и гибелью огромного, для такой маленькой и испытывающей демографические проблемы страны, количества военнослужащих.

Почему? Потому, что оппоненты Пашиняна еще хуже в их глазах. И это, если называть вещи своими именами, констатация хутчайшей политической деградации Армении. У ее руля находится тот, кто раз за разом терпит фиаско в противостоянии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Все встречи руководителей Азербайджана и Армении под патронажем Шарля Мишеля заканчивались не просто поражением, а настоящей экзекуцией Никола Воваевича.

Вот и сейчас армянская сторона настаивала на упоминании карт 1975-го года, однако эта формулировка не была принята. В итоге, в заявлении Шарля Мишеля есть отсылка к Алматинской декларации, в соответствие с которой Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. И крыть Пашиняну нечем. Ведь, в Праге, в ходе четырехсторонней встречи, когда ему поддержку оказывал президент Франции Эммануэль Макрон, армянский премьер-министр вынужден был согласиться ровно на тоже самое, на Алматинскую декларацию.

Проще говоря, Армения, признав территорию Азербайджана в размере, как минимум, 86 600 квадратных километров (в заявлении указано даже 89 600), официально и открыто признала, что Карабах является территорией Азербайджана. Вот как будет отрицать очевидное Пашинян, как он потом будет оправдываться перед армянским обществом? Время покажет. Но проблема Никола Воваевича в том, что на том его фиаско не закончилось.

В тексте заявления Шарля Мишеля не указывается ничего про Лачинскую дорогу, новые реалии приняты международным сообществом. Вот вам и демонстрация истинной цены потуг официального Еревана и мирового армянства. Не работает даже, как видим, принцип "если долго мучиться, что-нибудь получится". Сумма потуг армянской стороны обратно пропорциональна полученному ею результату. И не только в вопросе Лачинской дороги.

Шарль Мишель говорит только о "правах и безопасности" армян Карабаха, и диалоге Баку с этой группой людей. Соответственно, ни о каком статусе и даже международных механизмах речь не идет. Это то, на чем всегда настаивал Азербайджан. Нет, пока Шарль Мишель не поведал открыто, что статус карабахских армян, незаконно проживающих на территории Карабахского экономического района Азербайджана "гёрбагёр олду", но смысл его заявлений именно такой.

И Пашиняну невозможно будет отрицать это, когда придется держать ответ перед армянской общественностью. Ему невозможно будет отрицать и то, что Азербайджан продавливает вопрос открытия железнодорожной части Зангезурского коридора. Кроме того, обмен задержанными лицами, о котором заявил Шарль Мишель, состоится по принципу "два на два", или же не состоится вообще. Позиция Баку однозначна.

Наконец, Баку в ходе переговоров активно поднимал тему минирования азербайджанских территорий и прояснения судьбы азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской Войны. По этому вопросу диалог будет продолжен. В нужном нам русле. Потому что именно Азербайджан - победившая в войне сторона. Азербайджан - сильное государство, безусловный региональный лидер, геополитический вес которого растет. А Армения остается государством-лузером Южного Кавказа.

Соответственно, Никол Пашинян обречен на роль политика, потолком возможностей для которого является растягивание во времени своих провалов. Избежать их вообще ему не удастся. Впрочем, не только ему. Любой персонаж, возглавляющий Армению вынужден был бы раз за разом испивать такую же чашу до дна.