Жалкое зрелище: с каким "багажом" едет в Брюссель Никол Пашинян?

Автор: Акпер Гасанов

В воскресенье, 14 мая, в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Согласно сообщению армянских СМИ, Шарль Мишель до трехсторонней встречи проведет с лидерами Азербайджана и Армении отдельные переговоры.

В частности, 13 мая Мишель встретится с премьером Армении. Утром 14 мая запланированы переговоры Мишеля с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Данная встреча проходит в условиях имевшей место в последние дни очередной армянской военной провокации. Осуществлять которые аккурат перед встречами на высшем уровне- давняя армянская традиция, рассчитанная на заступничество со стороны ее традиционных союзников.

При этом, еще не приземлившись в столице Бельгии, Пашинян услышал в свой адрес обоснованную и уничижительную критику. Ему к ней не привыкать, но реально смешны были "финты ушами" со стороны популиста, запутавшегося в трех соснах. Об очередном провале Никола Воваевича поспешил поведать армянам и человечеству пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

"Сейчас рассматриваем повестку встречи в Брюсселе, а там нет Макрона", написал он на своей странице в Facebook. И этой записью он вернул в советское прошлое, где модным было двустишие: "Просыпаюсь утром рано, нет Луиса Корвалана". Нет, президент Франции не был, по примеру лидера чилийских коммунистов, доставлен в СССР в качестве предмета обмена на какого-либо политзаключенного. Но реакция Эдика из РПА была забавной.

"Когда я говорю, что слова Пашиняна гроша ломаного не стоят, они обижаются. Сам Никол говорил, что примет участие во встрече с Алиевым при посредничестве Запада только в том случае, если в ней примет участие Макрон. Сейчас рассматриваем повестку встречи в Брюсселе, а там нет Макрона. Имеется отдельная встреча Мишеля и трехсторонняя встреча в формате Пашинян-Мишель-Алиев. Где Макрон? А говорил, что не будешь встречаться без Макрона? И Макрона "кинул", Пашинян? Ты не уважаешь собственное слово, чего ожидаешь от других? Ты нуждаешься в серьезности, бывший молодой человек", рассуждает Шармазанов.

Которому, конечно, стоило бы задаться простым вопросом- если высмеиваемый им Пашинян так смешон, тогда каков же Серж Саргсян, которого Никол послал в долгое и пешее эротическое путешествие по итогам "шашлычной революции"?! Но Эдик из РПА, конечно же, такое не озвучит. Чтобы не досаждать своему партайгеноссе. При этом, по большому счету, он прав в высмеивании действующего премьер-министра РА.

Который снова "сел в лужу", облажался и предстал персонажем, не отвечающим за свои слова. В этом его категорическое, существенное отличие от Президента Азербайджана, которого во многих странах мира уважают именно за то, что он всегда претворяет в жизнь обещанное. Кроме того, мы уже видели, как глава нашего государства однажды уже согласился на присутствие Макрона в качестве участника переговоров.

Дело было в Праге, где осенью прошлого года состоялся первый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Там мсье Эммануэль услышал от президента Турции Эрдогана ироничное приглашение Франции в Тюркский Совет. При этом его, Макрона, присутствие в четырехсторонней встрече, никак не помогло Армении. Она завершилась тем, что Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район.

Сейчас он отправился в Брюссель, имея в пассиве так и не востановившуюся после поражения в 44-дневной войне армянскую армию, крайне низкий личный политический рейтинг, статус "пораженца" и "капитулянта", а также банального лжеца, традиционно обещающего то, что не в состоянии выполнить. Ко всему прочему, Пашинян оказался тем, кто довел до позорной отметки зависимость РА от России.

Вот и армянское издание "Грапарак" уже опубликовало текст о том, что Пашинян, из которого отчаянно лепили "прозападного" политика, в реальности боится поражения России в войне с Украиной. То есть, он выступает с позиций, кардинально противоположных тем, что занимает коллективный Запад. Интересно, укажет ли на этот "шпагат" Пашиняна председатель Европейского Совета Шарль Мишель?

В любом случае, уже сейчас можно констатировать, что Никол Воваевич едет в Брюссель для того, чтобы выиграть время и снова имитировать готовность к переговорам ради переговоров. К подписанию большого мирного соглашения с Азербайджаном он не готов, понимая все риски для себя со стороны оппонентов. Риски не только политические. Традиции террора в РА, в отношении "предателей" никто не отменял. Вот так, понимая огромную степень презрения к себе на Родине, безостановочно "финтя ушами", ища новых покровителей и сетуя на них перед местной публикой и проживет Пашинян. Жалкое, согласитесь, зрелище.