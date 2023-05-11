Сначала провокация, потом ложь: Никол Пашинян в своей ипостаси

Автор: Акпер Гасанов

Армения совершила очередную военную провокацию. К сожалению, с нашей стороны есть шехид- военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Орхан Новрузализаде. Есть с нашей стороны и раненый- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Он был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Число раненных в сегодняшних боях армянских военных выросло до четырех. Состояние двух раненых оценивается как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Таковы предварительные итоги сегодняшней армянской провокации. Вину за которую, в привычной для себя лживой манере, премьер-министр РА Никол Пашинян попытался свалить на Азербайджан.

Начнем с констатации очевидного. Президент Азербайджана Ильхам Алиев давно уже доказал, что является политическим деятелем, слова которого никогда не расходятся с делом. Он всегда говорит правду, он всегда честен с азербайджанским народом, с лидерами различных государств мира. Причем, зачастую сказанная главой нашего государства правда очень не нравится лидерам различных государств, в первую очередь тех, которые исторически поддерживали Армению.

В отличии от Президента Азербайджана, премьер-министр РА Никол Пашинян имеет репутацию мелкого политического шулера, который может опровергнуть сегодня то, что сказал вчера. Он популист, с первых дней прихода к власти раздавший большое число обещаний, но не выполнивший их. При этом, позиционируя в качестве прозападного политика, он в конечном итоге усилил зависимость РА от России.

Рейтинг Ильхама Алиева в Азербайджане очень высок и у него нет конкурентов на внутриполитической арене. Он вошел в новейшую историю нашего народа, как Президент-освободитель Карабаха. Сейчас же он добавляет к этому статусу еще и статус Президента, при котором идет стремительное возрождение всех освобожденных территорий и в первую очередь Шуши.

Премьер-министр РА Никол Пашинян испытывает очень сильное давление на себя со стороны самых различных политических сил. В первую очередь, со стороны так называемых "реваншистов". В армянских СМИ не раз говорилось о том, что он опасается теракта. Мы все помним, что однажды в армянском парламенте, в 1999 году, уже имел место теракт. Поэтому опасения Пашиняна понятны. Но в то же время, именно указанные выше обстоятельства более чем весомо указывают на то, что он опасается подписания большого мирного соглашения с Азербайджаном.

Все его заявления о готовности к этому- ложь. Это привычная, старая попытка затягивания времени. Чтобы понять абсурдность речей Пашиняна достаточно просто вспомнить о том, что это на территории Азербайджана, в Карабахском экономическом районе, незаконно проживает несколько тысяч армян, носящих паспорта РА. Не наоборот. Официальный Баку, естественно, заинтересован в том, чтобы в Ханкенди был поднят азербайджанский флаг и действовали азербайджанские законы. Кто против этого? Руководство РА и карабахские сепаратисты.

Тут просто не может быть двух мнений. Кстати, примитивность лжи Пашиняна видна в его хвастливой тираде о том, что "интенсивность активных обстрелов определенно уменьшилась после адекватных и эффективных ответных действий армии Армении". Любой, знающий реальный расклад сил, понимает абсурдность данной фразы. Воваевич слишком быстро "забыл" про 11.000 армянских дезертиров и почти полностью разгромленную армянскую армию.

Безусловно, Азербайджан лего может отрезвить Пашиняна. Но в том-то и дело, что официальный Баку настроен конструктивно и хочет мирного и окончательного урегулирования конфликта. А вот Пашинян, что он подтвердил своими провокационными, хвастливыми заявлениями, как-раз настроен на срыв переговоров, на игру в их имитацию.

Ну и последнее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что новый 11-й пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений. По ее словам, европейские страны могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны, которые заподозрят в попытках обхода антироссийских санкций, а также внести "новые продукты в запрет на транзит".

И тут следует напомнить, что экспорт из Германии в ряд стран, в том числе и в Армению, существенно вырос после начала войны в Украине и введения санкций против РФ, пишет Bild со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства. Власти Германии считают, что, вероятно, речь идет о параллельном импорте в обход санкций.

Германия считает ситуацию недопустимой, по данным Bild, на нее уже обратил внимание спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. По подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, за прошлый год вырос экспорт из Германии: автомобилей и автозапчастей. Причем, в Армению- аж на 761%! Экспорт немецкой химической продукции в РА вырос на 110%.

Список можно продолжать. И расширять его за счет констатации такой же ситуации и экспортом в РА и из других стран. Совершенно очевидно, что РА помогает РФ обходить западные санкции. Вот вам и "прозападный" Пашинян! В любом случае, все это видят в ЕС и потому над РА нависла угроза попасть под санкции. И это - одна из причин, по которым Пашинян пытается устраивать провокации. Ему важно переключать внимание. С преступлений, совершаемых самой Арменией на Азербайджан. Получается у Пашиняна примитивно и глупо. Но таков его реальный уровень. Ни на что иное он просто не способен.