То ли форпост, то ли буфер: позорный статус Армении на фоне сильного Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил министра внутренних дел Ваге Казаряна, генерального секретаря МВД Ара Фиданяна и других высокопоставленных лиц силовых структур. О чем они говорили, к каким решениям пришли? По большому счету, для Азербайджана нет никакого значения. Нам это просто уже не интересно. Потому, что Азербайджан сумел кардинально изменить ситуацию, как победив в 44-дневной войне, так усилив свои позиции за время, минувшее с той великой победы.

И это не моя позиция. Так пишут очень многие армянские СМИ. Из последнего - они очень жестко критикуют Пашиняна за его участие в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Армянские авторы пишут, что ранее Пашинян и позиционировал, как представитель "новой Армении". Мол, ему поверили, надеялись, что он ведет страну к демократии, западным ценностям. А он, по итогу, лишь усилил зависимость Армении от России.

Иные армянские СМИ вспоминают слова президента Франции Макрона о восприятии Армении в качестве антироссийского буфера, то есть опустошенной и разрушенной территории. Армянские авторы, в этой связи, вспомнили слова Бориса Грызлова, в бытность его председателем Госдумы РФ, про то, что Армения является форпостом России на Кавказе. Знаете, что шокирует? То, что слово форпост, в трактовке многих армянских СМИ, звучит не оскорбительно, а даже вроде как хвалебно и многообещающе.

Ереванские журналисты на полном серьезе строчат опусы о том, что у форпоста бывают союзники, друзья, партнеры, а также враги, которые, исходя из военно-политического баланса, не смеют нападать. Буфер же используют и выбрасывают. Буфер не вооружают. Буфер делают предметом заклания. Буфер - разменная монета, которая расходуется в большой игре.

Народу буферной зоны отведена участь быть подвергнутым геноциду, стать пушечным мясом - во имя интересов и игр других. Именно на всё это и дал свое согласие Никол Пашинян. Это, повторяю, не мои личные выводы. Это то, о чем пишут армянские СМИ, которые соревнуются в том, какой максимально правильный статус есть у этой страны. Выбор, как видим, идет между максимально унизительными вариантами.

Армения является страной, имеющей личный потенциал для роста, для обретения хотя бы ряда элементов настоящей независимости, просто нет. И это - закономерный финал более чем тридцатилетних попыток построить армянское настоящее и будущее на идеях тиражирования мифов и бесконечных политических и территориальных претензий к соседним государствам.

Именно поэтому, с учетом нынешнего фактического статуса Армении, а это в любом случае статус государства-лузера, которое готово отдаться кому угодно и когда угодно, все эти посиделки Пашиняна с его окружением уже никого в Баку не интересуют. Наша страна реализует свои планы, без оглядки на происходящее в Ереване. И это еще раз доказало сегодняшнее обращение к народу Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он выступил из освобожденной Шуши. Той самой, что 28 лет была под армянской оккупацией.

"Шуша - это символ нашей Победы, венец нашей Победы", - справедливо подчеркнул глава нашего государства.

Со 2 мая по настоящее время он находился в Карабахе и Восточном Зангезуре, где им было проведено много мероприятий, в частности, был заложен фундамент 10 сел.

"Находясь около десяти дней в Карабахе и Восточном Зангезуре, я еще раз воочию вижу, что Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания, мечети, прокладываются линии электропередачи", - заявил Президент Азербайджана. И это правда. И не только это.

"Самой большой мечтой великого лидера Гейдара Алиева было видеть Шушу, Карабах и Зангезур свободными. Мы воплотили в жизнь его мечту и мечту всего азербайджанского народа, азербайджанцев всего мира", - подчеркнул глава государства.

Это были слова политического деятеля мирового масштаба, который сумел воплотить в жизнь мечту общенационального лидера Гейдара Алиева, мечту каждого из нас. Это были слова политика, знающего, что , когда и как нужно делать. Во благо независимого, сильного, процветающего Азербайджана, реализующего свои планы, несмотря на противодействие исторических союзников Армении, которые воспринимают эту страну то в качестве своего форпоста, то в качестве буфера.