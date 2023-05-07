Новые армянские миражи: сПАСЕния ждать не стоит

Автор: Акпер Гасанов

Чтение армянских СМИ является для меня мерой вынужденной. Работа такая, нужно быть в курсе новых мифов, бредней со стороны тех, кто банально не понял новых реалий. И вот, спешу представить на суд наших читателей плоды новых миражей, за которыми собираются бежать в РА. Начну с сообщения о том, что 40 парламентариев ПАСЕ потребовали от Азербайджана незамедлительно прекратить "незаконную блокаду Лачинского коридора".

Об этом говорится в заявлении, распространенном представительством Армении в СЕ. Что само по себе забавно. Ибо, все озвучиваемое армянской стороной должно быть многократно проверено. В любом случае, мы видим пример детской наивности с армянской стороны. Там реально верят в то, что мобилизовав, финансово и иным способом, ряд депутатов в ПАСЕ, можно добиться от Азербайджана отказа от права устанавливать ППП на своей территории.

Всем, подписавшимся под данной бумажкой, если такие подписи в реальности есть, следует напомнить о том, что изначально все поставлено с ног на голову. Это на территории Азербайджана до сих пор незаконно, с паспортом граждан Армении, проживают десятки тысяч армян. В Армении же нет азербайджанцев. От слова совсем. Это и есть результат этнических чисток со стороны РА. На которые бы в ПАСЕ стоило обратить внимание.

Как и на то, что на территории Азербайджана, в Карабахском экономическом районе, почти три десятилетия продолжается грабеж наших природных ресурсов. Он не прекратился даже по окончании 44-дневной войны. Собственно именно поэтому началась акция протеста азербайджанских активистов. Они требовали, но так и не получили доступа к нашим, азербайджанским месторождениям, для проведения там мониторинга.

Так что, все эти потуги, в виде сбора подписей в ПАСЕ- мартышкин труд. Потому, что ни одна международная организация, включая ПАСЕ, не ввела санкций против Армении за все годы, пока продолжалась оккупация наших территорий с ее стороны. При этом, в ПАСЕ, в 2021 году, была принята совершенно необъективная, предвзятая резолюция под названием "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном / Нагорно-Карабахский конфликт".

"Длительный конфликт имел катастрофические последствия для культурного наследия и собственности региона, ответственность за которые несут как Армения, так и Азербайджан", - говорилось в резолюции. Как видим, это была примитивная манипуляция, наглая ложь. Ибо, 44-дневная война шла исключительно на территории Азербайджана, а не на территории Армении. Стало быть, попытка уравнивания агрессора и жертвы агрессии- аморальны и недопустимы.

Тем более, что в ходе 44-дневной войны, по приказу премьер-министра РА Никола Пашиняна обстреливались мирные азербайджанские города. Да, Пашинян является, по сути, военным преступником. И вовсе никаким не "демократом". Это, кстати, последняя соломинка, за которую пытались и до сих пор пытаются ухватиться силы, жаждущие помочь РА.

С первых дней "шашлычной революции" из Пашиняна лепили "демократа чистых кровей",. Он и сам с радостью играл в эту роль, даже возглавляя государство-оккупант, что изначально было противоестественно. Чего он тогда всем не обещал- от личного участия в решении демографической проблемы РА, до доведения армянской армии до уровня одной из лучших в мире. В итоге не получилось у него ровным счетом ничего.

И теперь армянские политики и СМИ соревнуются в том, как бы уничижительнее назвать Никола Воваевича. И вот уже мы видим, что армянские СМИ публикуют мнение эксперта российского Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина по поводу, того как там указано "высера" премьер-министра РА Никола Пашиняна, коего россиянин назвал не больше и не меньше, чем "соросовской подстилкой".

Далее, уже иные ораторы, именуют Пашиняна бездарным руководителем и главой "захватившей власть в стране хунты". Как-то все это не вяжется в облике "демократа" Пашиняна. Которого также нарекли "заговорщиком". Те, кто это сделал, задаются вопросом: "почему он у власти, а погибает, теряет, страдает, унижается и деморализовывается целый народ?". После чего, звучат открытые обвинения в адрес граждан РА, которые "избрали его руководителем государства и терпят его до сих пор".

Интересный вопрос. Его впору дать прослушать тем депутатам в ПАСЕ, которые строчат анти-азербайджанскую чушь. А далее- все тем, кто продолжает тиражировать ложь про "островок демократии" под названием РА. Не может таковым называться государство, больше всего опирающееся на поддержку, мягко говоря, далеких от демократии стран. К примеру, Ирана. Плюс, нелепо в целом что-то лепетать про "демократичность" того, кто в своей стране давно стал объектом презрения и шуток. Перед нами всего лишь провалившийся популист-неудачник, виновный в развязывании 44-дневной войны. Взятие "реванша" за поражение в которой- очередной армянский мираж.