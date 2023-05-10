Терпение Азербайджана небезгранично: кое-что о провокации Варданяна в Ханкенди

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан является примером невероятно терпеливого отношения к осуществляемым на нашей территории провокациям со стороны представителей одной этнической группы. В очередной раз это было продемонстрировано, доказано этническими армянами, которые незаконно проживают на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Дело в том, что Ханкенди, а это и есть город в Карабахском экономическом районе Азербайджана, прошел митинг. Организован он был группой во главе с беглым российско-армянским олигархом, большим специалистом по передвижению своего тела в машине российских миротворцев, экспертом по запаху их грязного нижнего белья Рубеном Варданяном. Армянская сторона утверждает, что на данную акцию пришло несколько десятков тысяч человек.

И сразу возникает вопрос- был ли проведен в Армении, сегодня или в последние тридцать лет, хоть один митинг в котором бы участвовали не десятки тысяч, а хотя бы просто десятки азербайджанцев? Не было такого. Потому, что в Армении была осуществлена политика этнической чистки, в результате которой там не осталось азербайджанцев. Это очевидная, бесспорная истина, которую необходимо признать всем "адвокатам" РА в разных странах мира.

Идем далее. Участники сегодняшнего митинга в Ханкенди являются носителями паспортов другого государства, то есть, говоря просто - нелегалами, незаконно проживающими на территории нашей страны. В каком государстве мира, включая самые развитые страны Запада, возможна ситуация, при которой почти тридцать лет на ее территории незаконно проживают десятки тысяч представителей другого государства, заявляющих о непризнании ее законов? Ответ очевиден- ни в одной.

"Сегодняшняя борьба - это борьба за достоинство, она нужна не только сегодня, для того, чтобы правильно жить, но и завтра, чтобы ею питалось наше и ваше поколения. Мы собрались, чтобы показать миру, что будем жить достойно в нашем армянском "арцахе"", вот что сегодня звучало на улицах азербайджанского города Ханкенди. То есть, там открыто заявляли о неуважении к территориальной целостности Азербайджана.

Представим себе митинг в Москве, Вашингтоне, Париже. Участвуют десятки тысяч носителей паспортов другого государства, незаконно проживающие в этих странах люди. Они заявляют, что проводят борьбу против России, США, Франции. Они заявляют, что не уважают Конституцию, территориальную целостность России, США, Франции и требуют позволить им создать свое государство на их территории.

Каковы будут ответные действия руководства указанных стран? Правильный ответ- жесткий разгон этого митинга с последующей депортацией всех его участников в страну, с паспортом которой в кармане, они устраивают провокацию. Азербайджан пока к таким мерам не прибегает. Хотя весь мир признает территориальную целостность нашего государства.

Азербайджан вошел в ООН и в иные международные организации в своих советских границах, включающих и Ханкенди, и весь Карабахский экономический район нашей страны. Более того, премьер-министр РА Никол Пашинян, по итогам встречи в верхах в Праге и в Сочи, признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район. За что, кстати, был прозван в РА "капитулянтом".

Тем не менее, в азербайджанском городе Ханкенди, спрятавшись за спиной российских миротворцев, карабахские армяне, с паспортами граждан Армении проводят незаконный митинг. В ходе которого озвучиваются анти-азербайджанские лозунги. А "заводилой" на этом митинге является московский засланец Варданян. Который позволил себе делать заявления от имени руководства РМК.

" Азербайджанцам не удастся вывести отсюда миротворцев", заявил Варданян. То есть, он уже сейчас уверенно заявляет, что пункт трехстороннего заявления, подписанного руководителями Азербайджана, Армении и России в ночь на 10 ноября, не будет выполнен. Да, тот самый пункт, в котором говорится, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Мы уже видим, что армянские вооруженные силы из Карабахского экономического района Азербайджана не выведены. Что является очевидным нарушением договоренности со стороны официального Еревана. Кроме того, в трехстороннем заявлении говорится, что срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Есть все основания утверждать, что Азербайджан может потребовать вывода российских миротворцев в указанный срок. После чего, согласно трехстороннему заявлению, они обязаны быть выведены. Но тут вылупился Варданян, который заявил, что ничего такого не будет. Кто ему дал такое право? Безусловно те, кто его заслал в Ханкенди. Но ему и его заславшим нужно кое о чем вспомнить.

Например о том, что Никол Пашинян в свое время орал на улицах Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". А еще, что он и его окружение, в пьяном угаре, танцевали на равнине Джыдыр Дюзю в Шуше. Сейчас в освобожденной Шуше идут поражающие всех восстановительные работы. Там развевается наш триколор, там звучит наш мугам. А Пашинян сейчас открыто заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана.

То же самое будет и с Ханкенди. Там будет развеваться флаг Азербайджана. Там будет звучать азербайджанский мугам. Там будет действовать Конституция Азербайджана, там будут жить азербайджанцы. Но там не будет Рубена Варданяна и всех тех, кто заявляет о неуважении территориальной целостности Азербайджана. Наша страна вправе решать эту проблему любым путем.

И никто не вправе нам что-то запрещать. Мы и так слишком долго демонстрируем невероятно терпеливого отношения к осуществляемым на нашей территории провокациям.