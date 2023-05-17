Пресловутые "двойные стандарты": о несовместимости Армении и европейских ценностей

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Рейкьявике принял участие в церемонии открытия 4-го саммита Совета Европы. На мой взгляд, нет ничего более далекого друг от друга, чем Никол Пашинян, возглавляемая им Армения и европейские ценности. Я могу привести большое количество доказательств, подтверждений сказанному, начав с событий не сегодняшнего дня.

Итак, Никол Пашинян является премьер-министром страны, которая 28 лет держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией. Он ни разу не делал ничего для следования РА резолюциям Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, в которых четко было прописано требование о выводе незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий наше страны. Это бесспорный факт, доказывающий нелепость поиска в лице РА "демократического" государства.

Более того, Никол Пашинян является автором откровенно провокационного заявления, что "Карабах - это Армения и точка". Прокричал этот бред Никол Воваевич не на кухне, за чашкой чая с Анной Акопян, а в центре Еревана, на митинге. То есть, премьер-министр РА является автором фразы, которая спровоцировала 44-дневную войну, ибо вести мирные переговоры с тем, кто открыто и громко заявляет о политике, направленной на удержание наших оккупированных земель, было просто бессмысленно.

В СЕ, замечу, на все эти выкрутасы Пашиняна никак не отреагировали, что наводит на рассуждения о бессмертности пресловутых двойных стандартов. О том же кричит и такой факт, что за все годы, что длилась оккупация 20% территорий Азербайджана со стороны РА, на нее не было наложено никаких санкций. Более того, в ПАСЕ функционировала даже группа дружбы с карабахскими сепаратистами. И группа депутатов ПАСЕ регулярно посещала Ханкенди. Сейчас они этого сделать не могут. Но только потому, что Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, установил ППП на Лачинской дороге и проверяет всех, кто направляется в Карабахский экономический район нашей страны.

Стало быть, это Азербайджан осуществил шаги, правильные и привычные с точки зрения законности, международного права. Тогда как в СЕ, ПАСЕ, не говоря уже про Европарламент, действовали вопреки всем этим принципам.

Впрочем, вернемся к Николу Пашиняну. Это он является не только премьер-министром, но и Верховным главнокомандующим РА. Это он отдавал приказы бомбить мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны. В результате чего погибли мирные азербайджанские дети, старики, женщины. Это был акт террора, никак не осужденный в СЕ и, в целом, на Западе. Все это дает еще одно представление о так называемых "европейских ценностях".

Идем далее. Пашинян неоднократно и публично заявлял, что ориентируется на Россию, что считает именно ее гарантом безопасности РА. Россия, как известно, находится под жесткими западными санкциями из-за военного вторжения в Украину. Парадоксально, согласитесь, видеть ситуацию, при которой премьер-министра страны, которая называет РФ гарантом своей безопасности, принимают в СЕ!

Также добавлю, что Армения открыто развивает отношения, в том числе и в военно-технической сфере, и с Ираном, который давно уже находится под западными санкциями. Снова, мягко говоря, парадокс. Плюс, непонятно, что может дать Армения Европе? Эта страна-лузер Южного Кавказа самоизолировалась от всех региональных проектов и являет собой классического просителя. В то время, как Азербайджан играет незаменимую, все возрастающую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Азербайджан стоял, стоит и будет стоять на принципах уважения к территориальной целостности государств. Именно поэтому Азербайджан оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Армения же не просто не помогает ей, а помогает РФ обходить западные санкции, поставляя все необходимое в Россию. Но санкций против РА мы пока не увидели.

Наконец, давайте обратим внимание на то, что пишет армянская пресса. Издание 7or.am утверждает, что "после 2018-го наркомания в Армении растет ужасающими темпами. Реклама повсюду - во дворах, в интернете, в кафе... В плане наркомании, действительно, произошла революция, но не бархатная, а цветная - белая"... Там сетуют на то, что "сейчас весь мир говорит об отправленном в Армению в банановых коробках кокаине". Что, впрочем, не мешает принимать Пашиняна в СЕ. Аморализм? Безусловно. Причем, это еще очень мягкая оценка происходящего.