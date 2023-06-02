Отречение Армении от России и признание Пашиняном новых реалий: итоги пятисторонней встречи в Кишиневе

Автор: Акпер Гасанов

В Кишиневе завершилась пятисторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и Президента Франции Эммануэля Макрона. Она продлилась около 1,5 часа. Там же состоялась неформальная встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Документов, по итогам этих встреч, подписано не было. Но, вне всякого сомнения, движение к миру, к окончательному, юридическому и фактическому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, было зафиксировано. Об этом свидетельствует и то, что сегодня в Москве пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокировки транспортных коммуникаций.

"Нам удалось обсудить делимитацию границ, подготовку мирного соглашения, и эта встреча стала отличной подготовкой к запланированной встрече в Брюсселе 21 июля", подчеркнул Ш.Мишель.

Безусловно, к тому времени очень многое изменится. В первую очередь- по причине продолжающейся полномасштабной российско-украинской войны. Есть фактор решимости коллективного Запада добиться полного разгрома российской армии, что приведет к политическому ослаблению России.

Собственно, премьер-министр Армении Никол Пашинян это остро ощущает, в результате чего из его уст прозвучало шокирующее заявление. "Армения не союзник России в войне с Украиной и не является ничьим союзником в целом, а значит уязвима", утверждает он. Пашинян попытался изобразить хорошую мину при плохой игре, когда изрек, что "есть вариант маневра между всеми, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше вероятность маневрирования".

В реальности, вариантов для маневра у Армении давно нет. Практически с момента подписания Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, которое увенчало разгром армянской армии в ходе 44-дневной войны. В ее ходе Пашинян убедился, что ни одно государство мира не станет открыто препятствовать Азербайджану в восстановлении своей территориальной целостности.

За время, прошедшее с момента подписания трехстороннего заявления, Пашинян имел возможность убедиться в этом не раз. И попытки иных стран, в первую очередь макроновской Франции, как-то помешать этому, в том числе и через выделение солидных средств на усиление армянской армии, носят бесполезный характер, всего лишь демонстрируя готовность официального Баку к любому развитию событий.

Азербайджан продолжит приобретать современное вооружение и военную технику. Об этом заявил министр обороны страны Закир Гасанов. Он отметил, что выделение дополнительных 650 млн. долларов позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику. Это заявление, прозвучавшее в нужное время, является доказательством бесполезности потуг РА и ее союзников соревноваться с Азербайджаном.

Наша страна имеет большие финансовые возможности для усиления армии, а также доступ к новейшей продукции израильского, турецкого, пакистанского ВПК. Плюс, активно работает отечественный ВПК. Ничего этого нет у Армении. Она крайне уязвима, зависима и безостановочно "маневрирует". Вплоть до того, что Пашинян отрицает уже союзнические отношения РА с РФ. Это, конечно, прозвучало очень забавно.

Ведь, РА членствует в ОДКБ, ТС, ЕАЭС. Она активно помогает РФ обходить западные санкции, о чем официальный Ереван предупреждали не раз, в том числе и через введение санкций против армянских компаний. И вот, на фоне всего этого, явно понимая нынешние общемировые тенденции, Пашинян отрицает союзнический характер армяно-российских отношений.

Да, это изрек тот самый Пашинян, который недавно утверждал, что Россия является гарантом безопасности Армении. Как тут не вспомнить поэта и юмориста Вишневского: "О, как внезапно кончился диван!". Еще немного и Пашинян заявит, что Армения всегда была противником России, союзником Украины, даже невидимым членом ГУАМ. От любителя "маневров" можно ожидать всего. Другое дело, что ничего, кроме иронии, данные действия официального Еревана не вызывают.

Мы все видели, что на пятистороннюю встречу в Кишиневе все ее участники, кроме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, пришли с блокнотами. Глава нашего государства обошелся без него. Потому, что был обоснованно уверен в том, что способен пресечь любые выкрутасы Пашиняна, а если понадобится и Макрона. Опыт победы над ними обоими у лидера Азербайджана есть.

Достаточно вспомнить прошлогоднюю пражскую встречу, в четырехстороннем формате, по итогам которой Пашинян впервые и заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район. Сейчас, по итогам кишиневской встречи, он гордо изрек, что нет такого анклава, передача которого Азербайджану создала бы для Армении нерешаемую дорожную проблему. Молодец, Никол! Все он правильно понимает. А это - главное. В условиях трезвой оценки руководством РА существующих реалий, вопросом времени и места является подписание большого мирного соглашения между Баку и Ереваном.