https://news.day.az/politics/1570385.html Глава МИД Азербайджана поздравил новоназначенного турецкого коллегу
Глава МИД Азербайджана поздравил новоназначенного турецкого коллегу
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД Турции.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице Д.Байрамова в Twitter.
"Искренне поздравляю Хакана Фидана, назначенного новым министром иностранных дел Турции, желаю ему успехов на этом почетном посту! Уверен, что отношения братства и союзничества между Азербайджаном и Турцией будут еще больше укрепляться", - подчеркнул Д.Байрамов.
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