Армения призывает ОДКБ к нарушению международного права

Заявление союзников по ОДКБ не должно легитимировать заявления Азербайджана, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждения выполнения бюджета за 2022 год, комментируя вопрос отправки мониторинговой миссии Организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам Мирзояна, Армения не раз объясняла ситуацию с отправкой миссии ОДКБ и готова сделать это снова. Предусловий для этого нет, однако Армения ждет, что в тексте заявления ОДКБ будет указано, что в сентябре 2022 года суверенная территория Армении, ее граница была нарушена, следовательно, есть необходимость для отправки мониторинговой миссии.

"Это, по нашему представлению, должна быть минимальная реакция военно-политического союза, в который мы входим. Для наших партнеров до сих пор это утверждение было невозможным", - сказал Мирзоян.

Ранее мы писали о том, что в Армении считают, что членство в ОДКБ создает проблемы.