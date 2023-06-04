Членство Армении в ОДКБ создает проблемы

Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с другими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в эфире Общественного ТВ Армении секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Участие Армении в ОДКБ создает определенные проблемы, но не ограничивает сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с западными партнерами и будем продолжать эту работу. <...> Есть много стран, с которыми мы ведем интенсивные переговоры о закупке оружия, с некоторыми из них у нас уже есть результаты, с другими еще ведутся переговоры", - сказал Григорян.