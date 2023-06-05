https://news.day.az/politics/1570807.html Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят ППП "Лачин" - НОВЫЕ КАДРЫ
Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят ППП "Лачин" - НОВЫЕ КАДРЫ
Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана продолжают беспрепятственно переходить ППП "Лачин" на межгосударственной границе.
Как передает Day.Az, отмечается, что процедура их прохода осуществляется в направлении Ханкенди-Горус.
Представляем вниманию читателей эти видеокадры:
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