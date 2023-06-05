Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят ППП "Лачин"

Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана продолжают беспрепятственно переходить ППП "Лачин" на межгосударственной границе.

Как передает Day.Az, отмечается, что процедура их прохода осуществляется в направлении Ханкенди-Горус.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры: