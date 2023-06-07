Армянский пропагандист Кеосаян призывает россиян умирать

Автор: Байрам Эльшадов

Армянский пропагандист Тигран Кеосаян снова в ударе. Выступая на передаче еще одного пропагандиста, представляющего касту "интеллектуально одаренных", Владимира Соловьева, Кеосаян попытался сказать что-то умное. Но не сложилось и в этот раз, как и всегда.

От лицемерия армянских пропагандистов в РФ становится слишком противно, Кеосаян, говоришь война омолаживает? Так возьми автомат и иди омолаживайся вместе со своей женушкой Симоньян! Но нет, конечно же ты не пойдешь. Ведь тебе важно пилить деньги, которые ты наряду с Симоньян высасываешь из российского бюджета на телепрограммы, от которых хочется блевать.

Мы уже писали о том, как паразитируют псевдо-интеллектуалы на российском телевидении и насколько большие суммы осваиваются за передачи, которые никто не смотрит. Видимо, Кеосаян посчитал, что таким же путем можно стать и выдающимся политическим аналитиком, предлагая бездарнейший и низкосортный продукт.

Судите сами, как война может омолодить? Она может убить, искалечить, принести боль и страдания, но никак не омолодить. Отсутствие элементарных знаний в истории, политической науке и логике, при колоссальном эго и уверенности в правоте своего, но никому не интересного, мнения приводит к зарождению таких перлов. Клоунада, которую устроило это создание, является очень опасной, потому что проповедует привлекательность войны.

У Кеосаяна, как и у его глупенькой и бесполезной супруги, начисто отсутствует мыслительный процесс. Они не способны думать о том, что они говорят и зачем они это говорят, но и молчать они не умеют, к сожалению. В этом заключается трагедия людей, которые по той или иной причине имеют сомнительное удовольствие слышать Кеосаянов и прочих Симоньянов.

Но для них это не важно. Главное то, что ловится хайп, что позволяет попилить еще больше денег. Хотя, необходимо отдать должное Кеосаяну. Роль телевизионного шута он отрабатывает на пять с плюсом.