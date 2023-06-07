Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром обороны Венгерской Республики Кристофом Салаи-Бобровнички посетила Н-скую воинскую часть, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Делегации, прибывшей в Н-скую воинскую часть, был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Гости ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, имеющимися в арсенале оружием и боевой техникой, а также понаблюдали за показательными выступлениями в учебном центре воинской части.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.