Цель осушения Ираном озера Урмия – вытеснение азербайджанцев

Сегодня в Баку состоялся "круглый стол" на тему "Вопрос Южного Азербайджана в региональной и международной плоскости".

Как сообщает в среду Day.Az, в ходе встречи представители азербайджанского экспертного и академического сообщества, руководитель Тебризского института исследований (TEBAREN), преподаватель Анкарского университета, ученый-тюрколог Мамедрза Хейат обсудили вопрос Южного Азербайджана в контексте азербайджано-турецких отношений, проблемы родного языка и высыхания озера Урмия в Южном Азербайджане.

Кроме того, обсуждалось освещение этих вопросов на региональном и международном уровнях.

Мамедрза Хейат отметил, что вопрос Южного Азербайджана является "красной линией" для Азербайджана.

Говоря об осушении Ираном озера Урмия, он сказал, что это стало стало политическим вопросом, и целью является вытеснение азербайджанцев.

"Осушение озера Урмия также создает серьезные экологические проблемы. Если это продолжится, то районы вокруг озера станут непригодны для жизни", - добавил он.