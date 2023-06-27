Братьям Гримм и не снилось: "Горшочек, не вари!" по-армянски

Автор: Акпер Гасанов

Есть известная сказка братьев Гримм о то, что в семье бедной девочки, которая живёт вдвоём со своей матерью, стало нечего есть. В лесу девочка встречает старуху, дарящую ей волшебный горшочек, которому стоит лишь сказать: "Горшочек, вари!", как он сам начинает варить чудесную сладкую пшённую кашу в любых количествах. Для того чтобы остановить его, стоит сказать "Горшочек, не вари!".

Однажды, когда девочка ушла из дома, её мать варила кашу, а какие слова надо сказать, чтобы горшочек остановился, забыла. Весь город оказался залит вкусной кашей, пока дочка не вернулась домой и не произнесла нужные слова. К тому времени горшочек наварил уже столько, что проезжающие должны были в каше проедать себе дорогу.

Подозреваю, что в Армении вспоминают эту сказку всякий раз, когда что-то стране и миру пытается объяснить премьер-министр Никол Пашинян. То, что он, мягко говоря, не Цицерон, было понятно с первых дней его прихода к власти в соседней стране. Но всему, как надеялись в Армении, есть предел. Они ошиблись. В готовности и способности нести ахинею Пашинян пределов не знает.

Он залил Армению потоками этой ахинее, не предупредив граждан страны, что нужно крикнуть: "Горшочек не вари!". Сам же он этой фразы произносить не желает. В итоге, армянам остается только сочувствовать, ведь им приходится захлебываться в николизмах. Ну как, к примеру, реагировать им на фразу о том, что 44-дневной войны можно было избежать, если бы официальный Ереван отказался "от идеи нахождения Карабаха вне Азербайджана".

Какой он непоследовательный, этот Пашинян! Ровно неделю назад он сетовал на принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН 4 резолюции, в которых зафиксирована оккупация 7 районов Азербайджана армянскими войсками. Эти резолюции требовали немедленного вывода войск с этих территорий без предусловий. В них, жаловался Пашинян, Карабах называют регионом Азербайджана.

И вот теперь он заявляет, что 44-дневной войны можно было избежать, если бы... официальный Ереван действовал в соответствии с резолюциями ООН. То есть, он признал, что в реальности у него, как у премьер-министра Армении, не было на самом деле такого желания. Он мечтал плевать на международное право с самой высокой в Ереване колокольни, но чтобы ему за это ничего не было.

Собственно, мы все именно такое его поведение и видели. Пьяные танцы в Шуше, военная провокация в товузском направлении и фраза про то, что "Карабах - это Армения и точка" - четкие доказательства настроя Пашиняна на удержание 20% территорий Азербайджана под армянской оккупацией любой ценой. Но, в таком случае получается, что Пашинян должен сетовать только на Пашиняна. Но, он сетует, как видим на кого и что угодно, но только не на свою сиятельную персону.

Ранее он обвинял своих предшественников, президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а сегодня обвинил армию в поражении в 44-дневной войне, мол, значительное количество потерь ВС РА понесли не в ходе самих боев, а именно на маршах. Он не уточнил, куда они двигались маршем и зачем. Оставляя, тем самым, широкое поле для интерпретации его слов.

Можно, например, предположить, что армянская армия, как говорил герой кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен", "обходила с флангов сразу всех, и себя, в том числе". Можно же высказать версию, что ВС РА совершали то самое "тактическое отступление", о котором рассказывал небезызвестный Арцрун Ованнисян. В любом случае, этот манёвр не мог быть собственной инициативой армянских вооруженных сил.

Кажется, увлекшись оправданиями, Пашинян забыл, что он является не комиком и стендапером, а верховным главнокомандующим. Сама эта его должность намекает на то, что Никол Воваевич обязан был давать ВС указания в ходе 44-дневной войны. Но он, наоборот, сам ждал указаний. И в душе, как видим, не понимал, куда и зачем марширует его армия.

Неудивительно, что в итоге такое "управления" армией, с армянской стороны оказалось аж 12 600 дезертиров-военных и гражданских. Ясное дело, что Пашинян не признает, что позором является такой итог его "управления" армией. Он предпочитает придумывать все новые и новые оправдания самого себя и поиски "козлов отпущения". А граждане Армении, слушая все это, вполне напоминают жителей города из сказки братьев Гримм, которым пора бы уже самим крикнуть: "Горшочек, не вари!", имея в виду под "горшочком" лично своего премьер-министра.