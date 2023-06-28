В расписании встреч глав МИД Азербайджана и Армении изменений нет.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы подтверждаем, что сегодня проходят встречи. В расписании встреч изменений нет. Мы очень рады проводить такие встречи. Госсекретарь имел возможность встретиться с министрами иностранных дел. Это то, чем Госдеп будет продолжать активно заниматься", - сказал он.

Отметим, что 27 июня Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами 4-5 часов.

Встречи продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.