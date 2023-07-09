https://news.day.az/politics/1579975.html Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником
Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поздравила азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Владанка Андреева поделилась в воскресенье на своей странице в Twitter.
"В связи с Днем дипломатической службы в Азербайджане поздравляю сотрудников министерства иностранных дел Азербайджана. Ваш жизненно важный вклад в продвижение многосторонности, диалога, мира и сотрудничества имеет решающее значение для построения более светлого и процветающего будущего для всех", - написала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре