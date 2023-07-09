Резидент-координатор ООН поздравила азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поздравила азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Владанка Андреева поделилась в воскресенье на своей странице в Twitter.

"В связи с Днем дипломатической службы в Азербайджане поздравляю сотрудников министерства иностранных дел Азербайджана. Ваш жизненно важный вклад в продвижение многосторонности, диалога, мира и сотрудничества имеет решающее значение для построения более светлого и процветающего будущего для всех", - написала она.