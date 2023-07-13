Хикмет Гаджиев разоблачил ложь главы МИД Армении

Проверка фактов и разоблачение мифов необходимы, когда глава МИД Армении распространяет ложь и дезинформацию.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ответ на провокационную публикацию главы МИД Армении Арарата Мирзояна об армянских детей, погибших якобы в результате "блокады" со стороны Азербайджана.

"По данным местной полиции, двое детей, оставленных без присмотра родителей, умерли во сне из-за халатности и высокой температуры в салоне автомобиля. Это не что иное, как лицемерие!" - написал он.

Гаджиев отметил, что КПП "Лачин" работает, но в целом к данному происшествию отношения не имеет.

"Упоминанием КПП "Лачин" МИД Армении, вероятно, пытается ввести в заблуждение, будто в Карабахе не хватает продовольствия. Но видео из ресторана Ханкенди показывает обратное", - написал он.

Отметим, что армянская сторона выдвигает ложные обвинения о якобы "возникновении гуманитарного кризиса" в регионе, "оказывающего влияние" на армянских жителей Карабаха. Однако, многочисленные кадры беспрепятственного прохода армянскими жителями Карабаха ППП "Лачин" свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями пограничного пункта пропуска.