https://news.day.az/politics/1581069.html Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран - Йоав Галант
Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран - Йоав Галант
Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном во имя безопасности обеих стран.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Израиля Йоав Галант.
"На встречах с Президентом, министром обороны и начальником пограничной службы мы обсудили наше общее стремление к укреплению связей между нашими странами в различных сферах, особенно в области безопасности. Вместе мы продолжим укреплять наше сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности наших стран и региональной стабильности", - написал министр.
Отметим, что министр обороны Израиля Йоав Галант совершил визит в Азербайджан 13 июля.
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