На странице политического аналитика Тофика Аббасова в Facebook размещена аналитическая статья под названием "Досье под грифом "Брак"". Предлагаем вашему вниманию полный текст статьи:

Почему Москва встала в позу обиженной

Пределы серьезной дипломатии заканчиваются там, где начинаются владения махровой обструкции. Ибо граница между двумя пространствами условная. Дело не в том, что в сопредельной среде не подразумевается проведение демаркации и делимитации. Не тот случай.

Есть определенное сосуществование двух граничащих зон, местами позволяющее одной части пользоваться ресурсной базой другой. Но беда, когда одна начинает полностью вытеснять другую.

Дипломатия, как известно, допускает использование обструкции в качестве инструмента. Сие делается, чтобы выиграть время, заболтать оппонента или запутать его. Стало быть, обструкция применяется в качестве временного средства, рассчитанного на достижение тактических целей. Но она не может полностью заменить собой дипломатию. Когда предпринимаются такого рода попытки и обструкция превращается в главный компонент, дипломатия постепенно умирает.

В контексте армяно-азербайджанского урегулирования ярко выраженной особенностью стиля российской дипломатии стала стратегическая ставка на обструкцию. Идет процесс медленного затухания внешнеполитического потенциала, если не сказать вырождения. Москва продолжает видеть себя в роли безальтернативного модератора в разблокировании конфликта у своих южных границ. Она знает, чего желает, но, кажется, не ведает, чего делать не следует. Однако она не может позволить себе опрометчивых действий, иначе потеряет доверие сторон.

Парадоксально, но российская дипломатия дает серьезный сбой на кавказском направлении, демонстрируя нескрываемое нежелание занять здравую позицию. И это при том, что оба южных соседа России - Азербайджан и Армения являются ее стратегическими союзниками.

Вместо того чтобы не мешать диалогу соседей, способствовать формированию рациональной атмосферы у своих границ, Москва осуществляет провокационные вбросы ради предотвращения примирения.

Можно ли при немыслимых метаморфозах говорить о корреляции между здравым модераторством и статусным посредничеством?

Союзничество, как и положено, регламентируется подписанными документами, которые не только оформляют отношения, но и предписывают выполнение определенных функций. И какой же толк от них, если одна из сторон уклоняется от выполнения предписанных обязательств?!

Если говорить по существу, Москва на данном этапе, заняв позицию между Баку и Иреваном, старается вбить клин в продолжающийся диалог, чтобы примирение пересекло точку невозврата. Заявление МИД России в свете шестой встречи тройки (ЕС, Азербайджан и Армения) в рамках Брюссельского формата достойно занять место в папке под грифом "Брак". Противодействуя нормальному режиму переговорного процесса, Москва встала в позу обиженной, и ей, видите ли, не по нраву рациональные усилия других посредников.

Но можно ли обижаться на других активных игроков, которые пользуются бездеятельностью России?

В пику Западу российская дипломатия применяет деструктивный потенциал, чтобы насолить Шарлю Мишелю, да и Энтони Блинкену с целью превратить контактный процесс в бесконечный кошмар. Не сказать, что в топорной игре сюзерена вассал в лице Армении ни в чем не виноват. Наоборот, в силу собственной беспомощности Иреван готов привлечь любого актора, дабы не дать мирному процессу вырулить на ровную дорогу.

В ломке и без того хрупкой конфигурации Москва и Иреван не то что спелись, а всецело полагаются друг на друга. Николу Пашиняну не привыкать к тактике ведения грязной игры. Ему на помощь всегда приходят дестабилизирующие силы вроде Франции и иже с ней. Но они играют в свою игру, прикрываясь интересами Армении и армян Карабаха, на поверку пекутся о себе любимых.

То, что произошло параллельно со встречей в Брюсселе, шокирует видавших виды политиков и профессиональных дипломатов, наблюдателей и экспертов. МИД РФ, ничтоже сумняшеся, предпринял дерзкую попытку вмешательства в чужой формат, не дожидаясь предварительных итогов очередного раунда контактного процесса. Об этом уже написано немало.

Понятие ревности не чуждо дипломатии, да и в большой политике также есть место негативному восприятию чужого успеха. Но уважающая себя сторона никогда не станет грубо и дерзко реагировать на разумные действия соперников, особенно если на кону судьба мира. Не зря ведь говорят, что порой можно выигрывать, не играя. Похоже, этот принцип чужд россиянам. Они не мыслят себя вне действия. Но действие действию рознь.

Москва, сняв с себя забрало, идя тараном на редуты западных коллег, показала, что не только потеряла самообладание, но и отвергла требования такого понятия, как дипломатический такт. Такое впечатление, что ей чужды значения и смыслы деликатной дипломатии. Мало того, что российский истеблишмент грубо наехал на конкурентов, он еще и обнажил возмутительное пренебрежение в отношении верного союзника, который всегда действует грамотно и осмотрительно. Речь о Баку, который дорожит союзническими отношениями с северным соседом, умеет подставлять плечо, дорожа совместно накопленным багажом сотрудничества.

Политический моветон, которым отличилась российская дипломатия, вызвал ответную реакцию Азербайджана, и по-другому не могло быть. Внешнеполитическое ведомство страны, более тридцати лет проводящее последовательный курс оздоровления на Южном Кавказе, перед лицом варварской политики Армении, не раз показывало, что умеет постоять за себя. И ответ Баку на дерзкий выпад Москвы не заставил себя ждать. Но внимание привлекает другое: зачем Москва идет на столь вызывающие действия с дружественной страной, для чего это ей нужно?

Если на Смоленской площади кого-то одолевает страх за то, что Запад вытесняет Россию с Кавказа, не мешает призадуматься и найти ответ на вопрос о причинах. Неужели дипломатия Президента Ильхама Алиева расшатывает устои российской дипломатии, которая серийно косячит на важных направлениях, оставаясь ни с чем?! Не лучше ли России разобраться в себе, раз остается не у дел, будучи шумной, скандальной и невнятной?! Говорят же в народе, если страстно желаешь победы, ничего не делая для нее, твоя участь одна - останешься проигравшим.

Баку не заслужил высокомерного отношения к себе, с коим Москва позволяет обращаться с союзником. Надо ли напоминать, что Азербайджан и Армения - это не одно и то же и принцип дифференцированного подхода в дипломатии никто не отменял?!

Конечно, Москва вольна предпринимать любые действия, но в случае, когда речь о политике державы, ее шаги должны соответствовать контексту ее геополитического веса, ситуации, собственному имиджу и образу спаррингов. А надменность и менторство, с коими она огласила желание видеть у себя глав внешнеполитических ведомств конфликтующих соседей, дает много пищи для размышлений на предмет, на нужную ли волну настроилась Первопрестольная? Вопрос не риторический, а что называется в тему.

То, как и с помощью каких действий Москва желает восполнить дефицит дивидендов, может обернуться новым потоком потерь как имиджевых, так и дипломатических. А имиджевые порой даже куда важнее, нежели политические и дипломатические издержки.

Беспардонность Смоленской площади заставляет призадуматься над некоторыми статьями азербайджано-российских отношений.

В том, что они за последние годы обозначились как конструктивные и многообещающие, большая заслуга прежде всего азербайджанской дипломатии. Она с северным соседом всегда была и сегодня старается быть на доверительной волне.

Если фактором раздражительности для России стал прорывной характер Брюссельской платформы, то Москва обязана пересмотреть свои расчеты, разобраться в том, как получилось, что из-под ее носа Шарль Мишель уводит лакомый дипломатический кусок. Наверное, по причине нежелания российской дипломатии довести начатое дело до логического завершения.

После окончания второй Карабахской войны победитель в лице Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева не мешкая предложил проигравшей Армении мир, следом шестисторонний формат региональной интеграции с участием и России, наконец, поставил ребром вопрос неотложного выполнения положений трехстороннего Заявления за подписью глав Азербайджана, России и Армении.

Сегодня впору спросить Москву: почему она стала тормозить инициативы, появившиеся в результате окончания войны? Речь о судьбе формата тройки вице-премьеров, решения о разблокировании региональных коммуникаций, о выводе незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха при участии российского миротворческого контингента (РМК) и других?! Неужели Азербайджан виноват в том, что Армения не собиралась следовать взятым обязательствам, а следом и Россия стала расшатывать конфигурацию складывающихся новых поствоенных конструкций?! Нет, конечно.

Ставка на вульгарный тон в диалоге с Баку не делает чести Москве, ибо азербайджанская сторона ни разу не позволяла себе вольности ни с одной страной мира. Исключением может быть только Армения, которая системно нарушает правила игры. Коль Россия обижена на других на беспричинной основе, должна прежде всего спрашивать с себя, почему от нее дистанцируются соседи и союзники.

Надо ли российским дипломатам объяснять, как необходимо выстраивать доверительные связи и поддерживать высокий тонус отношений?! Неужели они запамятовали, что принцип взаимности срабатывает в обязательной режимности, коль одна из сторон играет втемную?!

Москва мыслит и действует в русле отжившей политики, делая ставку на разжигание затухающего конфликта, хотя располагает ресурсом стабилизирующего свойства. Так зачем же усложнять, если имеются предпосылки упрощения?! Ведь здравый подход может и должен стать надежным подспорьем в наращивании нового потенциала отношений.

Москва накопила большой пассив в региональной политике, нанеся заметный урон делу мира, не говоря о негативном воздействии ее "инициатив" на интересы Азербайджана. Сперва, откуда ни возьмись, появился странный тезис о "необходимости отложить вопрос статуса армян Карабаха будущим поколениям". Далее в качестве киндера в шоколаде вылупился темный тип Рубен Варданян, не имеющий никакого отношения к региону. Следом последовали чудачества РМК, и, наконец, вишенка на просроченном торте в виде "приглашения" в Москву глав внешнеполитических ведомств конфликтующих сторон. Не многовато ли дипломатической "тактичности"?!

На первый взгляд острым раздражителем для российской дипломатии стали продуманные действия западных модераторов. Очень даже может быть. Но есть и другая основа, которая играет роль горькой пилюли для некоторых лиц на Смоленской площади.

Речь о тонкой дипломатии Президента Ильхама Алиева, который смог вынести игру на поля соперников. Показателей успешности немало, но можно остановиться на одной ключевой детали. В 2022 году, в день своего рождения 24 декабря, лидер Азербайджана презентовал Программу возвращения выходцев из Западного Азербайджана (Зангезура) на исконные земли отцов и дедов. Их более ста тысяч, а то и больше. Бедолаги лишены малой родины и желают вернуться к родным очагам, посетить кладбища, знаковые места. Даже если армянские вандалы стерли с лица земли азербайджанские дома и памятники, их земли не перестали быть родными для поколений, которые оставили на ней свои неизгладимые автографы.

Ждет своего решения и Программа возвращения вынужденных переселенцев, родившихся и выросших в Карабахе - в Ханкенди, Ходжалы, Малыбейли, Дашалты, других городах и населенных пунктах. Коль Москва искренне печется о судьбах армян Карабаха, почему бы ей не подумать и не озаботиться судьбой страждущих азербайджанцев?

Вопросов к российской стороне много, и они не риторические, а требующие вразумительных пояснений и ответов. Если они кому-то кажутся малозначительными, то для официального Баку и азербайджанской общественности они принципиальные, жизненные и судьбоносные. И обструкцией по ним не пройтись. Нужна тонкая дипломатическая сноровка, чтобы распутать гордиевы узлы, выросшие в одну большую дилемму.

Может быть, это головоломная тема, но она не лишена жизненности и потенциала урегулирования. За ней судьбы тысяч и тысяч современников. Интересно, дипломатам это о чем-либо говорит?!