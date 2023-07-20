Баку ответил Пашиняну

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 20 июля, на которой он, коснувшись встречи, состоявшейся на уровне лидеров в Брюсселе, еще раз озвучил повторяемые им в течение последних 8 месяцев претензии в отношении Лачинской дороги, свидетельствует о намерении армянской стороны использовать этот вопрос в своих политических целях и воспрепятствовать проходящим в последнее время переговорам по мирному договору.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"Всем известно, что после Отечественной войны была доказана незаконная деятельность, проводимая Арменией на Лачинской дороге, и Азербайджан призывал к прекращению этой деятельности. В результате ее игнорирования азербайджанская сторона в рамках норм и принципов международного права, а также азербайджанского законодательства создала пограничный пункт пропуска "Лачин" и в течение последних нескольких месяцев обеспечивала прозрачный и регулируемый переход грузов и армянских жителей Карабаха.

В этой связи, характеризовать наличие ППП как перекрытие дороги, является совершенно неправильным подходом. Известно даже, что Международный суд своим решением от 6 июля единогласно отклонил ходатайство армянской стороны о ликвидации ППП, подтвердив необоснованность данного иска. Обстрел армянской стороной ППП 15 июня, ранение азербайджанского пограничника, попытки контрабанды показали намерение Армении, как и на протяжении последних 30 лет, продолжать агрессию и незаконную деятельность против азербайджанских территорий, тем самым еще раз подтвердив необходимость ППП "Лачин".

Игнорирование Арменией мнения председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о том, что предложенная Азербайджаном дорога Агдам-Ханкенди важна для перевозки грузов, доказывает, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе беспочвенны и что Армения намерена продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана.

Утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан предпринимает шаги по осуществлению "этнической чистки" в регионе, крайне ошибочно и опасно. В отличие от Армении, которая проводила массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей. То, что премьер-министр Армении, признающий Карабах территорией Азербайджана, вместо того, чтобы поощрять реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, выдвигает условия относительно того, в какой форме будет осуществляться диалог, расценивается как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, что неприемлемо.

Независимо от того, в каких рамках Азербайджан и Армения делимитируют границы, всем ясно, что Армения, не выполняя обязательств вывести армянские вооруженные силы с территории Азербайджана в полном объеме, продолжая финансовую поддержку территории и озвучивая территориальные претензии в различных письмах, заявлениях и выступлениях, старается, чтобы процесс потерпел неудачу, и всем ясно, что манипуляции в этом направлении необоснованны.

Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией по вышеуказанным направлениям, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса. Если армянская сторона заинтересована в мире, она должна отказаться от усилий, препятствующих мирному процессу.