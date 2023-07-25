Утверждения Армении о гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенны.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД России и Армении - Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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