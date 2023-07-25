https://news.day.az/politics/1584189.html Утверждения Армении о гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенны – Джейхун Байрамов
Утверждения Армении о гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенны – Джейхун Байрамов
Утверждения Армении о гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенны.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД России и Армении - Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре