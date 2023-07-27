МИД Азербайджана отвергает заявление французского министерства

МИД Азербайджана решительно отвергает утверждение в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции от 27 июля о якобы "блокаде" Лачинской дороги со стороны Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно Лачинской дороги.

"Недопустимо, чтобы французская сторона, которая ссылается на обязательства и переговорный процесс в рамках трехстороннего заявления, но не обращает почему-то внимания на присутствие за последние три года вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, продолжение военных провокаций в отношении Азербайджана, незаконную переброску грузов военного назначения и мин в Азербайджан, а также на серьезные нарушения пунктов заявления, такие как воспрепятствование со стороны Армении открытию коммуникаций, ошибочно расценивала установление Азербайджаном пограничного пункта пропуска "Лачин" как нарушение его обязательства.

Ссылающаяся на решение Международного суда ООН французская сторона забыла, что суд своим решением от 6 июля подтвердил полную легитимность пограничного пункта пропуска "Лачин", а призывы Армении ликвидировать этот пункт и вывести пограничников были единогласно отклонены.

Азербайджанская сторона имеет обязанность и полномочия путем применения контроля и прозрачности на границе предотвращать незаконное использование Лачинской дороги и случаи злоупотребления дорогой.

Несмотря на эти усилия, армянская сторона все же не отказалась от провокаций, открыла огонь по пункту пропуска, предприняла попытку контрабанды, пыталась направить в этот район грузовики без разрешения Азербайджана. Несмотря на эти провокации, азербайджанская сторона через Международный комитет Красного Креста все-таки создала условия для прохода армянских жителей через ППП, и всего за один день, 27 июля, через погранпереход был обеспечен проход 34 человек на 7 транспортных средствах. Хотя для перевозки больших объемов грузов на территорию были предложены альтернативные маршруты, в том числе "Агдам-Ханкенди", неуважение, проявляемое к этому решению на суверенной территории Азербайджана в течение длительного времени, показывает, что утверждения о гуманитарной ситуации являются лишь спекуляциями.

В контексте всех этих вопросов, молчаливость французской стороны в отношении армянских провокаций и предвзятые призывы в адрес Азербайджана, демонстрируют, что политика, проводимая Францией, ошибочна.

В целом, прежде чем впадать в заблуждение манипуляциями армянской стороны и делать предвзятые заявления по данному вопросу, призываем еще раз задуматься о том, чему служат такие заявления в адрес Азербайджана, и понять, что подобные заявления не служат миру и стабильности в регионе", - говорится в комментарии.