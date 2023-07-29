Время истины

Мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут только тогда, когда Армения возьмет на себя ответственность за массовое убийство мирных азербайджанцев в Ходжалы.

Как передает Day.Az, об этом сказал в беседе с агентством Анадолу литовский журналист Рикардас Лапайтис, один из свидетелей геноцида, учиненного армянскими вооруженными формированиями в азербайджанском городе Ходжалы в Карабахе 26 февраля 1992 года.

"Недостаточно того, чтобы мировая пресса просто писала о Ходжалы. Международные СМИ должны кричать об этом событии во весь голос, потому что виновные в этом злодеянии преступники, в том числе Серж Саргсян, до сих пор не наказаны", -сказал журналист.

Он напомнил, что среди жертв бойни было много женщин, детей и стариков.

Лапайтис стал одним из немногих журналистов, побывавших в регионе во время Ходжалинской трагедии и донесших миру правду о случившемся. Он приехал в Азербайджан спустя 31 год после трагедии для участия в Глобальном медиафоруме в Шуше.

Журналист рассказал, что во время Ходжалинской трагедии журналистов в регионе почти не было, а он приехал в Агдам сразу после произошедшего.

Лапайтис вспоминает, что был потрясен сценой, которую увидел в Агдаме, когда туда привезли тела жертв бойни.

"Я не ожидал увидеть настоящий фашизм в современную эпоху. Среди убитых было много детей. Многие семьи были полностью уничтожены. С некоторых убитых ходжалинцев сняли скальпы, пока они еще были живы", - вспоминает он.

Собеседник агентства назвал произошедшее в Ходжалы "геноцидом" и "преступлением против человечности".

"К этому преступлению приложили руку и бывшие руководители Армении, в частности, экс-президент Серж Саргсян. Но в то время СМИ об этом факте не писали", - сказал журналист.

Лапайтис отметил, что сегодня Азербайджан восстанавливает и реконструирует освобожденный от оккупации Карабах. При этом он констатировал, что несмотря на это, в мировых СМИ все еще распространяется недостоверная информация о происходящем в регионе.

"Я обращаюсь к мировым СМИ: Если вы хотите быть объективным, вы должны верить увиденному своими глазами, а не дезинформации. Приезжайте в Азербайджан, и вы увидите истинное положение дел. Азербайджанцы заслуживают уважения за то, что освободили свои земли от оккупации и спустя много лет вернулись на историческую родину. Армения должна извлечь уроки из этого и положить конец враждебности. Они могут жить в мире с Азербайджаном. Азербайджан открывает перед ними двери. Я верю, что у этого региона очень хорошее будущее", - сказал Лапайтис.

Ходжалинская резня 1992 года по своей жестокости и методам расправы остается одной из "черных страниц" в истории человечества.

Преступления, совершенные армянами против мирного населения азербайджанского города, выделяются особой беспощадностью.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над мирным населением.

В ту ночь 2500 жителей Ходжалы, оказавшихся в кольце блокады, пытались спастись, двигаясь в направлении города Агдам. Однако армянские головорезы из засады в упор расстреливали безоружных людей: были убиты 613 мирных граждан, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков.