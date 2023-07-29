МИД Армении продолжает распространять дезинформацию

Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять дезинформацию.

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В ответ на ложную информацию официального представителя МИД Армении Ани Бадаляна, Айхан Гаджизаде отметил, что упомянутый 68-летний Вагиф Черкезович Хачатурян находится в международном розыске в связи с геноцидом в селе Мешали Ходжалинского района.

"К сожалению, вместо того, чтобы принести извинения и помочь привлечь военных преступников к ответственности, официальные лица Армении по-прежнему пытаются оправдать незаконные действия, в том числе злоупотребление содействием Международного комитета красного креста для уклонения от судебного разбирательства.

Более того, пресс-секретарь МИД Армении, которая ссылается на международное право и международное гуманитарное право, не знает, что Лачинский контрольно-пропускной пункт был установлен Азербайджаном на его суверенных территориях, и никто не может судить о его легитимности. Международный суд также отклонил соответствующий иск Армении",- написал он.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по факту геноцида, депортации лиц Азербайджанской национальности в селе Мешали Ходжалинского района, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года продолжается.

Следствием было установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатуряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы в погранично-пропускном пункте Лачин азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.