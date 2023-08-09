Для армянской диаспоры деньги важнее справедливости

Многими фактами доказано, что Вагиф Черкезович Хачатрян, задержанный 29 июля при прохождении через ППП "Лачин", причастен к массовым убийствам в Карабахе в 1990-х годах. Его участие в резне в селе Мешали Ходжалинского района стало известным как историческое событие.

Жестокость и ненависть Хачатряна к Азербайджану прозвучали и из показаний многих свидетелей. Однако, несмотря на все это, официальный Ереван почему-то не может смириться с задержанием террориста Хачатряна. Даже возражая против этого, армяне безосновательно обвиняют Азербайджан.

Однако Азербайджан, исходя из принципов уважения международного права, всегда предоставлял факты и доказательства обо всех событиях.

В комментарии Azernews, голландский писатель, автор книги о войне и геноциде в Карабахе Генри Ван Ренс резко осудил такое поведение Армении, передает Day.Az.

"Я думаю, что со стороны Армении довольно жестоко обвинять Азербайджан в поимке террориста Вагифа Хачатряна. Тот, кто вел себя как убийца во время Первой карабахской войны, заслуживает наказания. Если Армения признает Азербайджан, то должна сотрудничать с этой страной и признать его территориальную целостность. Армения отказывается это делать, показывая этим, что поддерживает терроризм", - отметил он.

Голландский писатель также раскритиковал "услуги" Международного комитета красного креста (МККК) армянской стороне, пытавшегося вывезти Хачатряна из Азербайджана в Армению: "МККК пытался поддержать Армению, потому что, на мой взгляд, к этому приложила свою руку армянская диаспора. Обычно МККК должен демонстрировать свой нейтралитет. Я не думаю, что произошедшее является нормальным для Красного креста", - подчеркнул Генри Ван Ренс.

Генри Ван Ренс также назвал международные организации, которые были нейтральны в этом инциденте и попытались несправедливо защитить армян, частью терроризма. По его словам, закрывать глаза на преступление - такое же преступление, как и совершение преступления.

"Я считаю жестоким то, что Армения делает все возможное, чтобы освободить этого жестокого убийцу. Человек, причастный к убийству не менее 30 человек в селе Мешали Ходжалинского района, должен быть привлечен к ответственности. Мне кажется бессмысленным со стороны Армении выступать против закона, который должен восторжествовать. И как это часто бывает, крупные международные организации продолжают украдкой оглядываться назад, делая вид, будто это не их дело. Считаю, что в крупных европейских странах, таких как Германия, Франция, а также в США, имеется сильная армянская диаспора, для которой деньги важнее справедливости", - полагает писатель.

Следует отметить, что Генри Ван Ренс думает о завершении недавно написанной им книги о Карабахе. Он отметил, что инцидент будет отражен в новой главе книги. По его словам, найти преступника и привлечь его к ответственности также является успехом Азербайджана.

"Я все еще собираю факты для своей книги об армянских агрессорах и их убийствах в Карабахе. Эта книга дополнена новым сообщением о том, что спустя столько лет арестован еще один убийца. Вагиф Хачатрян попал в мою книгу. Я надеюсь, что этот человек получит заслуженное наказание. Справедливость должна восторжествовать", - заключил Генри Ван Ренс.