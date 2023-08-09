Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США о провокациях Армении против ППП Лачин

9 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Армения намеренно нагнетает обстановку в регионе, используя различные предлоги, распространяя такие утверждения, как "блокада" и "гуманитарный кризис" в регионе, что препятствует мирному процессу. При этом он подчеркнул, что непрекращающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, ее отказ от полного вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана, ее вмешательство во внутренние дела Азербайджана недопустимы.

Он напомнил, что Армения продолжает свои провокации в отношении установленного Азербайджаном на своей суверенной территории ППП "Лачин", однако несмотря на это, азербайджанская сторона создает условия для прохода жителей Армении в обоих направлениях.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан предложил Агдам-Ханкенди и другие альтернативные маршруты для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия на дорогах для перевозки грузов и противодействует перевозке грузов по этим дорогам, что в лишний раз доказывает, что утверждения о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политической манипуляцией.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.