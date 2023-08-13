От Агдама до Ханкенди

Железная дорога Агдам-Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алиев, всегда уделявший большое внимание развитию Нагорного Карабаха, придавал особое значение строительству железнодорожных линий в Карабахском регионе. Благодаря открытию железной дороги Баку-Евлах-Ханкенди ускорилось социально-экономическое, культурное развитие Карабаха, укрепились его связи с Баку. Помимо улучшения материально-технического снабжения населения, это позволило также значительно повысить экономические показатели региона. Так, из-за снижения затрат на поставку сырья и перевозку продукции существенно снизилась себестоимость продукции, производимой в Карабахе. Все это было достигнуто именно в результате усилий общенационального лидера.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет некоторые статистические данные о значении коммуникационных линий, проходящих через Агдам в Ханкенди, их перспективах для региона.

В 80-х годах прошлого века годовой оборот грузоперевозок на участке железнодорожной линии Барда-Агдам линии Евлах-Ханкенди составлял 1,5 млн тонн, а на участке железнодорожной линии Агдам-Ханкенди (27 километров) - 1 млн тонн. В тот период скорость поездов составляла 60 км/ч на железнодорожной линии Барда-Агдам, 40 км/ч - на железнодорожной линии Агдам-Ханкенди.

Рассмотрим статистические и прогнозные данные по направлению железнодорожной линии Барда-Агдам-Ханкенди, представленные в следующей таблице.

В результате оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана в начале 1990-х годов железнодорожному хозяйству республики, как и другим отраслям экономики, был нанесен значительный ущерб. Вместе с техникой была оккупирована важная часть железных дорог Азербайджана, остановлена деятельность железной дороги Евлах-Ханкенди, захвачены станции Агдам, Аскеран и Ханкенди этой линии, железнодорожные пути были зверски уничтожены армянами.

Спустя тридцать лет под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на наших освобожденных землях возрождается жизнь - реализуется строительство новых железнодорожных линий в этих регионах.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года начато проектирование и строительство железнодорожной линии Барда-Агдам. В настоящее время выполнено 90 процентов проектных работ, физический прогресс по строительно-монтажным работам линии составляет 70 процентов. Проложены длинномерные рельсы протяженностью 56,951 км, а также полностью завершены первый этап земляных работ, строительство инженерных сооружений, укладка элементов верхнего строения пути и стрелочных переводов. До конца текущего года планируется завершить работы по проектированию и строительству железнодорожной линии Барда-Агдам.

Представляем следующую информацию о технических показателях проекта и объеме работ:

- Протяженность линии с учетом боковых веток составляет 57.857 км, в том числе по оси - 47.1 км;

- объем земляных работ составляет 1 368 816 кубометров;

- Станции (4 единицы): Барда, Кочарли, Тезекенд и Агдам;

- Количество инженерных сооружений - 130 единиц;

• Включая 3 моста, 1 путепровод, 7 переходов для животных, 85 водоотводных труб, 1 надземный переход и 33 запасных перехода;

- В целом в проекте имеются 16 развязок на одном уровне с автомобильной дорогой, включая 9 со шлагбаумом и 7 без шлагбаума;

- Количество стрелочных переводов - 34 единицы;

- Протяженность систем связи и сигнализации - 47,1 км;

Прогнозируемая скорость поездов - 80 км/ч, годовой оборот грузоперевозок - 1,5 млн тонн.

Как быстрее и эффективнее транспортировать грузы в Карабах?

В свое время проходящие через Агдам коммуникационные линии - автомобильная и железная дороги - обеспечивали потребности жителей Ханкенди, Шуши и Лачина. Кратчайший путь из Баку в Ханкенди, Шушу, Лачин пролегал именно через Агдам. Более эффективным было использование автомобильной дороги Баку-Евлах-Агдам-Ханкенди-Шуша-Лачин. Эта дорога способна обеспечить более быструю и эффективную поставку гуманитарных грузов.

Отметим, что в 1980-е годы для проезда из Баку в Ханкенди и Шушу использовалась автомобильная дорога республиканского значения R-28 Евлах-Ходжалы-Лачин, пролегающая через центр города Агдам. В те же годы от 40-го километра дороги Агдам-Барда была проложена двухполосная Агдамская кольцевая дорога местного значения протяженностью 17,5 км, пролегавшая вплоть до административной территории Аскеранского района в объезд центра города Агдам, и до оккупации азербайджанских земель Арменией все население Карабаха, а также население Лачинского района постоянно использовали эту дорогу.

Напомним, что расстояние от города Агдам до Аскеранского района составляет 6 километров, до города Ханкенди - 23 километра, а от Ханкенди до города Шуша - 11 километров. Расстояние от Баку до Агдама составляет 360 километров, до Ханкенди - 383 километра, до Шуши - 394 километра и до Лачина - 435 километров.

В соответствии с проектом восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях полным ходом ведется строительство четырехполосных автомобильных дорог первой технической категории Барда-Агдам, протяженностью 44,5 километра, и Агдам-Физули, протяженностью 65,7 километра. Пропускная способность обеих автомагистралей составляет 17 тысяч автомобилей в сутки.

До конфликта важную роль в развитии Карабаха играли автомобильная дорога Баку-Евлах-Агдам-Ханкенди-Шуша-Лачин и железнодорожная линия Баку-Агдам-Ханкенди. Несмотря на то, что во время оккупации железнодорожная линия вышла из строя, добраться туда и обратно по автомагистрали вполне возможно. Поэтому отговорки армян неуместны. Сегодня экономический потенциал Азербайджана позволяет решать в том числе социальные вопросы наших армянских жителей в Карабахе. Поскольку этот регион является территорией Азербайджана, все коммуникации теперь должны пролегать через наше государство. В настоящее время в Карабахском экономическом районе и прилегающих к нему районах функционируют три аэропорта - в Гяндже, Евлахе и Физули. Это создает основу для превращения региона в хаб транспортно-логистических проектов. Так, ввиду близости аэропортов к городу Барда, транспортировка грузов по автомобильной дороге Барда-Агдам и железной дороге Барда-Агдам позволила бы избежать потерь времени. В связи с этим большую значимость обретает дорога Агдам-Ханкенди.

Отметим также, что азербайджанская сторона разрешила использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей. Наше государство решительно настроено на реинтеграцию проживающих в Карабахе этнических армян как равноправных граждан в политические, правовые, экономические и социальные рамки Азербайджана. Поэтому Армения должна неукоснительно соблюдать свои обязательства и не вмешиваться во внутренние дела государств, не наносить урон интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и не разжигать сепаратизм на территории соседних государств.