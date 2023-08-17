Французская экономика трещит по швам

- вот до чего Макрон довел страну - ФОТО

Автор: Байрам Эльшадов

Экономическая ситуация во Франции остается сложной. Политический и экономический курс, который проводится в стране президентом Макроном, начинает сильно ударять по карманам рядовых французов.

Первая проблема заключается в том, что в стране наблюдается "взрыв" цен на топливо.

На некоторых АЗС, к примеру, в Анже цена бензина составляет почти 2,80 евро за литр.

Отметим, что увеличение цен на топливо приводит к подорожанию продуктов, что отрицательно сказывается на качестве жизни граждан. Резкий скачок цен на топливо подстегивает инфляцию.

Что и прозошло во Франции

Как передает телеканал BFMTV, цены на продукты питания в крупных французских торговых сетях выросли по итогам июля на 13,1% в годовом исчислении.

По его данным, "рост цен в торговых сетях в июле несколько замедлился и составил 13,1%, в то время как в июне он был 14,4%". В частности, информирует телеканал, мясо подорожало на 11,3%, напитки - на 10,1%.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в июле инфляция во Франции составила 4,3%. Это несколько ниже показателя прошлого месяца, когда она достигла отметки 4,5%.

В середине июля французское правительство передало в парламент проект бюджета, который впервые за почти 10 лет предусматривает сокращение расходов. Власти планируют потратить в 2024 году 428,8 млрд евро, что на 4,2 млрд меньше, чем в текущем.

Государство сокращает расходы в связи с необходимостью добиться снижения госдолга. В 2022 году он достиг отметки 111,6% ВВП. Принимаемые меры экономии должны обеспечить снижение госдолга до 108,3% ВВП к 2027 году.

Проблема заключается в том, что в попытке сократить госдолг, государству придется отказываться от других программ, возможно и социальных. Это уже подвело страну к одному кризису, когда народ вышел на улицу с требованием отменить непопулярную пенсионную реформу.

Судя по тому как Франция планирует сокращать госдолг, можно ожидать очередных вспышек недовольства. Как и дальнейшего роста стоимости основных продуктов и услуг.