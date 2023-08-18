Немецкий ученый Михаэль Гесс разоблачает предвзятость западных СМИ в отношении Азербайджана

Немецкая еженедельная газета "Die Zeit" опубликовала статью "Забытый миром: Нагорный Карабах", соавторами которой являются Алиса Бота и Мария Митров.

Как сообщает в пятницу Day.Az, статья, содержащая непроверенные данные, неправильную терминологию, необоснованные и несправедливые обвинения против Азербайджана и его руководства, была написана в одностороннем порядке с позиции Армении и армянских сепаратистов.

В статье утверждается, что якобы "в течение месяца Азербайджан подвергал Нагорный Карабах настоящему голоду. Статистика рождений детей с дефектами увеличилась, потому что беременные женщины не проходили обследования, а люди бросали своих собак и кошек на улицу, потому что у них не было еды, чтобы прокормить даже себя".

Проявив усердие, авторы добавили к статье, опубликованной в августе, фотографию какого-то учителя в зимнем пальто, сделанную когда-то и где-то, написав, что якобы "из-за того, что Азербайджан держит в блокаде единственный газопровод "арцаха", печи в школах топят дровами?!" Более того, основываясь на разговорах с местными жителями, они даже решились назвать это "геноцидом и этнической чисткой".

Известный немецкий ученый, исследователь Кавказского региона, автор книги "Наследие города Шуша" Михаэль Райнхард Гесс направил в редакцию газеты "Die Zeit" подробное и аргументированное письмо с протестом и поделился им на своей странице в Facebook.

Гесс отмечает, что использование слова "Нагорно-Карабахский анклав" в первом предложении статьи объясняет, с какой позиции она была написана.

"Карабах является территорией Азербайджанского государства со всеми его частями, в том числе и горными. Как можно назвать анклавом территорию, которую даже Армения, спонсор так называемой организации армянских сепаратистов, никогда не воспринимала как анклав?! Неизвестно, из какого источника была взята легенда о "Нагорно-Карабахском анклаве", но это слово используют все ведущие медиа Германии, в том числе и "Spiegel". Как можно распространять непроверенные данные одной из заинтересованных сторон?", - говорится в письме.

Благодаря собственным наблюдениям он также резко осудил еще одну негативную практику, укоренившуюся в немецкой прессе.

"За 4 года в ведущих немецких СМИ практически не было опубликовано ни одной статьи, чтобы в ней наряду с позицией армян или даже сепаратистов были отражены взгляды и Азербайджана. Если бы авторы на несколько минут просмотрели бы социальные сети, то увидели бы, как в результате агрессии и оккупации Армении азербайджанцы потеряли имущество, здоровье. Те, кто через 30 лет возвращается в Карабах, освобожденный в результате 44-дневной войны, сталкиваются с печальными последствиями разрушительной деятельности армянских агрессоров", - отмечено в письме.

Гесс раскритиковал идею статьи об "анклаве, который, уже полностью заселен армянами", напомнив авторам о статистике населения 1989 года.

"В то время 21 процент населения Нагорно-Карабахской автономной области, то есть 40 тысяч человек, составляли азербайджанцы, и они никуда не исчезли. Они были изгнаны из своих домов в результате агрессии и применения насилия со стороны Армении. Авторы статьи ничего не говорят об этой беде, с которой столкнулись азербайджанцы. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года под командованием Сержа Саргсяна, ставшего впоследствии министром обороны и президентом Армении, было безжалостно убито 613 невинных азербайджанских мирных жителей. Совершено тяжкое военное преступление с массовым убийством гражданского населения. Было бы уместно провести параллели между геноцидом в Ходжалы и тем, что произошло в Ирпене и Буче.

После полного установления государственного контроля Азербайджана над этими территориями, гарантируется безопасность армянского населения Карабаха. Об этом публично заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В других частях Азербайджана, помимо территорий, населенных сепаратистами, в настоящее время проживают десятки тысяч армян, которые говорят на своем языке, развивают свою культуру. Если намерение Азербайджана состояло в том, чтобы изгнать армян, как могли десятки тысяч армян жить здесь до сих пор?! И наоборот, Армения исторически стала однородным государством после полного изгнания проживающих там азербайджанцев в 1987 году. То, что происходит сейчас, не имеет ничего общего с этническими чистками против армян. Речь идет о том, что те, кто выступает против Азербайджана с оружием в руках, подчиняются законам Азербайджана - государства, в котором они живут", - отметил он.

Гесс посоветовал авторам также обратить внимание на пробелы и противоречия, которые они допускают в статье.

"Вы пишете, что с декабря началась блокада, а потом признаете, что российские миротворцы и транспортные средства МККК доставляют гуманитарную помощь, перевозят больных. Как это может происходить на перекрытой дороге? 23 апреля Азербайджан установил на своей территории пограничный пункт на государственной границе с Арменией в целях предотвращения контрабанды оружия и незаконных грузов на подконтрольные сепаратистам территории. Ознакомившись с Libération/AFP и другими нейтральными источниками, можно понять, что информация, содержащаяся в азербайджанских источниках, является правдой", - подчеркнул он.

Далее Гесс выражает свое разочарование тем, что влиятельная пресса, такая как "Die Zeit", занимается поиском сенсаций, когда пишет о такой серьезной теме.

"Вы пишете, что "Россия вооружает Азербайджан". Что значит представлять Азербайджан зависимым от России пугалом? Азербайджан является независимым государством с 1991 года, и не должен дожидаться, когда Россия или другие страны дадут ему разрешение на вооружение. Логично написать, что "Россия и Индия также вооружают Армению". Все подобные словосочетания и цель статьи заключаются в том, чтобы не отойти от укоренившегося и господствующего в ведущей немецкой прессе мнения, согласно которому "армяне в Карабахе - невинные жертвы, а азербайджанцы - злые люди с плохими намерениями"", - говорится в письме.