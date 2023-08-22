Визит брата к брату: анализ азербайджано-узбекских отношений - вчера, сегодня, завтра - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа находится с государственным визитом в нашей стране. Сразу замечу, что главы наших стран вернулись из Венгрии, где 20 августа отмечался национальный праздник основания государства - День святого Иштвана (Стефана). В ходе поездки в Будапешт Президенты Азербайджана и Узбекистана провели ряд важных встреч и теперь они сами встретятся в нашей стране.
Официально уже заявлено, что в повестку визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан включены вопросы дальнейшего углубления отношений стратегического партнëрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направлениям между нашими странами. Также заявлено, что по итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.
Безусловно, данный визит будет отличаться атмосферой особой теплоты и взаимного уважения, которыми проникнуты отношения как между нашими странами и народами, так и между Президентами Азербайджана и Узбекистана. Ведь, помимо всего прочего, у нас есть и общее тюркское прошлое. В этой связи напомню, что именно в Узбекистане, в ноябре прошлого года состоялся IX Саммит Организации тюркских государств, по итогам которого была подписана Самаркандская декларация.
В ней, главы государств и правительств, участвовавшие в саммите, заявили о своей решимости к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в многосторонних рамках Организации тюркских государств на основе общности истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов, подтвердили свою готовность внести вклад в усилия Азербайджана в постконфликтное восстановление, реконструкцию и реинтеграцию.
"Тюркский мир - это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность", заявил в своем выступлении на IX Саммите ОТГ Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И азербайджано-узбекские отношения являются прекрасным примером правоты этих слов.
Ведь, официальный Ташкент всегда и на всех международных площадках занимал четкую и справедливую позицию, заявляя об уважении территориальной целостности и суверенитете Азербайджана. Победа нашей страны в 44-дневной войне была воспринята в Узбекистане, как собственная радость, собственный исторический успех этой страны. И эта победа кардинальным образом изменила все.
Азербайджан стал еще более важным игроком на мировой политической арене. И не только потому, что наша страна продемонстрировала способность одерживать великие победы на поле боя, но и потому, что Азербайджан теперь может развивать поистине грандиозные проекты мирового масштаба. Сразу замечу, что развитие экономических отношений между нашими странами происходит очень стремительно.
Успехов ярких чистейший образец: к визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Судите сами. На прошлой неделе, 15 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Пираллахинском промпарке завод по производству лекарственных препаратов "Диамед". Годовая мощность предприятия - 20 млн литров фармсредств. И вот мы уже узнаем о том, что фармакологические компании Узбекистана и Азербайджана обсудили совместные проекты в сфере производства лекарств.
Кроме того, Узбекистан намерен разработать собственный флот на Каспийском море совместно с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном для усиления морских перевозок вдоль Транскаспийского маршрута. Безусловно, что в связи с отсутствием непосредственного морского выхода у Узбекистана, национальный флот станет ключевым фактором для расширения торговых операций.
Как известно, у Азербайджана крупнейший торговый флот на Каспии среди всех прикаспийских государств и наша страна продолжает строить новые суда - танкеры и сухогрузы, чтобы иметь возможность доставлять больше грузов. Азербайджан планирует расширить нашу судостроительную верфь, чтобы производить не шесть-восемь, а, возможно, от 10 до 20 судов в год, учитывая растущую потребность в судах в Азербайджане, а также и на Каспии.
И в этой связи добавлю, что Узбекистан планирует повысить годовой объем грузоперевозок по Среднему коридору в 1,5 раза и продолжить работу над проектом. Важность Среднего коридора для страны заключается в обеспечении торговых связей с Европейским союзом, США и Бразилией. Кроме того, Узбекистан намерен открыть в Бакинском порту свой терминал. Об этом в свое время заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.
"Этот терминал будет функционировать как для перевозок сахара в Узбекистан, так и для наших экспортных поставок. Мы хотим для этого использовать государственно-частное партнерство, чтобы узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры порта Алят для дальнейшего использования", - сказал он. И добавил, что в этом году, в соответствии с поручением Президента Шавката Мирзиёева, Узбекистан увеличит поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн.
Как видим, у Азербайджана и Узбекистана есть огромное количество уже реализованных, реализующихся прямо сейчас проектов. Большие перспективы имеют и будущие азербайджано-узбекские проекты. Успешность которых гарантирована самой славной историей отношений между нашими странами и народами, а также поистине братскими отношениями, сложившимися между Президентами Азербайджана и Узбекистана.
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