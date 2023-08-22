Визит брата к брату: анализ азербайджано-узбекских отношений - вчера, сегодня, завтра

Автор: Акпер Гасанов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа находится с государственным визитом в нашей стране. Сразу замечу, что главы наших стран вернулись из Венгрии, где 20 августа отмечался национальный праздник основания государства - День святого Иштвана (Стефана). В ходе поездки в Будапешт Президенты Азербайджана и Узбекистана провели ряд важных встреч и теперь они сами встретятся в нашей стране.

Официально уже заявлено, что в повестку визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан включены вопросы дальнейшего углубления отношений стратегического партнëрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направлениям между нашими странами. Также заявлено, что по итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.

Безусловно, данный визит будет отличаться атмосферой особой теплоты и взаимного уважения, которыми проникнуты отношения как между нашими странами и народами, так и между Президентами Азербайджана и Узбекистана. Ведь, помимо всего прочего, у нас есть и общее тюркское прошлое. В этой связи напомню, что именно в Узбекистане, в ноябре прошлого года состоялся IX Саммит Организации тюркских государств, по итогам которого была подписана Самаркандская декларация.

В ней, главы государств и правительств, участвовавшие в саммите, заявили о своей решимости к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в многосторонних рамках Организации тюркских государств на основе общности истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов, подтвердили свою готовность внести вклад в усилия Азербайджана в постконфликтное восстановление, реконструкцию и реинтеграцию.

"Тюркский мир - это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность", заявил в своем выступлении на IX Саммите ОТГ Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И азербайджано-узбекские отношения являются прекрасным примером правоты этих слов.

Ведь, официальный Ташкент всегда и на всех международных площадках занимал четкую и справедливую позицию, заявляя об уважении территориальной целостности и суверенитете Азербайджана. Победа нашей страны в 44-дневной войне была воспринята в Узбекистане, как собственная радость, собственный исторический успех этой страны. И эта победа кардинальным образом изменила все.

Азербайджан стал еще более важным игроком на мировой политической арене. И не только потому, что наша страна продемонстрировала способность одерживать великие победы на поле боя, но и потому, что Азербайджан теперь может развивать поистине грандиозные проекты мирового масштаба. Сразу замечу, что развитие экономических отношений между нашими странами происходит очень стремительно.

Судите сами. На прошлой неделе, 15 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Пираллахинском промпарке завод по производству лекарственных препаратов "Диамед". Годовая мощность предприятия - 20 млн литров фармсредств. И вот мы уже узнаем о том, что фармакологические компании Узбекистана и Азербайджана обсудили совместные проекты в сфере производства лекарств.

Кроме того, Узбекистан намерен разработать собственный флот на Каспийском море совместно с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном для усиления морских перевозок вдоль Транскаспийского маршрута. Безусловно, что в связи с отсутствием непосредственного морского выхода у Узбекистана, национальный флот станет ключевым фактором для расширения торговых операций.

Как известно, у Азербайджана крупнейший торговый флот на Каспии среди всех прикаспийских государств и наша страна продолжает строить новые суда - танкеры и сухогрузы, чтобы иметь возможность доставлять больше грузов. Азербайджан планирует расширить нашу судостроительную верфь, чтобы производить не шесть-восемь, а, возможно, от 10 до 20 судов в год, учитывая растущую потребность в судах в Азербайджане, а также и на Каспии.

И в этой связи добавлю, что Узбекистан планирует повысить годовой объем грузоперевозок по Среднему коридору в 1,5 раза и продолжить работу над проектом. Важность Среднего коридора для страны заключается в обеспечении торговых связей с Европейским союзом, США и Бразилией. Кроме того, Узбекистан намерен открыть в Бакинском порту свой терминал. Об этом в свое время заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

"Этот терминал будет функционировать как для перевозок сахара в Узбекистан, так и для наших экспортных поставок. Мы хотим для этого использовать государственно-частное партнерство, чтобы узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры порта Алят для дальнейшего использования", - сказал он. И добавил, что в этом году, в соответствии с поручением Президента Шавката Мирзиёева, Узбекистан увеличит поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн.

Как видим, у Азербайджана и Узбекистана есть огромное количество уже реализованных, реализующихся прямо сейчас проектов. Большие перспективы имеют и будущие азербайджано-узбекские проекты. Успешность которых гарантирована самой славной историей отношений между нашими странами и народами, а также поистине братскими отношениями, сложившимися между Президентами Азербайджана и Узбекистана.