Успехов ярких чистейший образец: к визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в столице Венгрии - городе Будапешт. В Венгрии, как известно, 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана (Стефана). Он стал Великим князем венгров в 997 году после смерти его отца Гезы. Иштван в 1000 году получил титул - король Венгрии. Коронацию проводил Папа Сильвестр II, и было это 20 августа. Иштван централизовал власть, чем укрепил свою роль, и превратил Венгрию в христианское государство. Его называют основателем Венгрии. В 1083 году Стефан был канонизирован Папой Григорием VII. На протяжении веков венгры праздновали День святого Иштвана (Стефана). В 1945 году праздник был запрещен коммунистической властью в связи с его религиозным характером. После окончания коммунистического режима, парламент Венгрии возвел День святого Иштвана (Стефана) в ранг государственного праздника.

Как видим, это очень значимое для венгров событие. Но, безусловно, далеко не только для участия в праздничных мероприятиях в Будапешт прибывает столь большая делегация руководителей разных стран. Как известно, в страну также прибудут лидеры Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьеры Чехии, Австрии и Словении. Туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов.

Тут стоит отметить, что Венгрия является важным игроком в Европе, но она при этом участвует в работе Тюркского совета, ныне переименованного в Организацию тюркских государств. Венгрия имеет статус наблюдателя в Организации тюркских государств и совершенно четко видна линия официального Будапешта на углубление отношений с тюркским миром.

При этом, особняком стоят азербайджано-венгерские отношения. В Венгрии любят подчеркивать, что эти отношения опираются на азербайджанскую и венгерскую культуру и наше общее прошлое, наследие которого является надёжным и прочным фундаментом, не зависящим от изменчивости политики или экономики. Впрочем, экономика тоже играет немаловажную роль в азербайджано-венгерских отношениях.

Ведь, именно быстрый экономический рост Азербайджана создал инфраструктурную основу для того, чтобы Венгрия и отдельные балканские страны могли рассмотреть возможность транспортировки азербайджанского газа и нефти на Балканы. Говоря конкретнее, 25 апреля Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам азербайджанского природного газа в Центральную Европу по так называемому "Кольцу солидарности" с использованием энергетической инфраструктуры региона.

Безусловно, для Венгрии безопасность поставок газа всегда была вопросом критической важности, и в конце прошлого года эта безопасность поставок была усилена завершением Южного газового коридора, по которому транспортируется газ в Европу из Азербайджана. Это откроет новый газотранспортный источник и маршрут, а с конца этого года Венгрия будет физически подключена к этому Южному газовому коридору, потому что к тому времени будет построен интерконнектор, соединяющий греческую и болгарскую газопроводные системы, а в Венгрии будет построен трубопровод, который соединит венгеро-сербскую границу с венгерской трубопроводной системой.

Вот, в сколь масштабных, глобальных проектах участвует Азербайджан, благодаря блестяще выстроенной, основанной на национальных интересах политике, претворяемой в жизнь Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым. И вот почему его, как политического деятеля, который всегда знает, что, как и когда нужно делать, так уважают лидеры различных государств мира.

Все знают, что слово Президента Азербайджана ровно его подписи. И в Венгрии это тоже давно и прекрасно поняли. Наша страна не на словах, а на деле укрепляет энергетическую безопасность данного государства. К примеру, уже известно о том, что азербайджанская госкомпания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м природного газа. Об этом еще в конце июля сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook.

"В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища", - написал он.

Ранее страны заключили контракт, согласно которому в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 млрд куб. м в год. Компании также достигли договоренности по хранению 50 млн куб. м газа.

Но, конечно, помимо обсуждения непосредственно азербайджано-венгерских отношений, в ходе нынешнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиев в Будапешт будут обсуждены и глобальные вызовы и перспективы, стоящие перед миром по причине непрекращающейся российско-украинской войны. В частности, текущие транзитные соглашения между Россией и Украиной истекают в 2024 году.

И официальный Будапешт уже заявил, что объемы газа, которые в настоящее время поставляются в Венгрию из России через Украину, могут быть перенаправлены на "Турецкий поток", в случае прекращения транзита после 2024 года. Плюс Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. Об этом недавно сообщил Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

По данным издания, в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. В нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать. Так вот, по информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште. Скорее всего, именно поэтому в Будапешт отправился и глава Татарстана Рустам Минниханов. А Азербайджан, безусловно, может стать важным составляющим этого проекта, предложив уже отлаженную, действующую инфраструктуру.

Что, конечно же, принесет не только экономические, но и геополитические дивиденды нашей стране. А это - гарантия наших новых побед над мировым армянством, которое продолжает строить козни, словно не замечая простой вещи - Армении нечего предложить не только миру, но и региону Южного Кавказа. Она - ярко выраженный и бесперспективный региональный лузер. И отношение к нему в мире было, есть и будет соответствующим.