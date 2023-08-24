Азербайджан и Армения: примеры истинной независимости и несостоявшегося государства

Автор: Акпер Гасанов

Все познается в сравнении. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили освобожденный город Физули, являющийся административным центром Физулинского района Азербайджана.

Долгих 27 лет, с 1993 по 2020 годы, этот город, носящий имя великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, находился под армянской оккупацией. Варвары, захватившие Физули, превратили его в город-призрак. В этом и проявилась их истинная сущность. И не только там, но и в Агдаме, в иных ранее оккупированных уголках нашей страны.

Но 44-дневная война все изменила. Город Физули был освобожден 17 октября 2020 года. В июле 2023 года Президент Ильхам Алиев учредил 17 октября как день города Физули и постановил ежегодно торжественно отмечать его. Такова фактология, о которой нельзя забывать никогда. К счастью, уже наступил новый этап в жизни нашей страны. Это процесс восстановления освобожденных территорий.

И в рамках данных мероприятий 22 августа очередная группа жителей Физули была отправлена из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку. В город переселились еще 23 семьи - 89 человек. Они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах. Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 70 семей - 247 человек.

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева ознакомились с генеральным планом города Физули, встретились с жителями, переселившимися в новые дома, приняли участие в церемонии открытия полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека, построенной в Физули нашими узбекскими братьями.

Это говорит о том, что жизнь возвращается в Физули, в Шушу, на все освобожденные территории Азербайджана. Туда вернулись истинные хозяева этой земли. Вернулись навсегда. И уже сейчас, хотя прошло менее трех лет с момента освобождения Физули, видны колоссальные изменения в облике города. Со временем он, как и все освобожденные территории, будут еще краше, жизнь там станет еще комфортнее.

И тут важно отметить, что одержав историческую победу в 44-дневной войне, выстраивая грамотную внешнеполитическую линию, построенную на главенстве национальных интересов Азербайджана, наша страна демонстрирует истинную независимость. Это то, чего никогда не было и не будет в Армении. В которой сегодня с пафосом отмечают 33-летие принятия Декларации о независимости РА.

Ясное дело, что в связи с этим, в РА звучит множество пафосных речей, больше напоминающих застольные тосты. В реальности же, поводов для радости у граждан РА не много. Эта страна не в состоянии обеспечить своими силами даже сохранность собственных границ, перепоручив это дело россиянам. Плюс, официальный Ереван лишен возможности проводить независимую внешнюю политику.

Все его действия- это череда шараханий из одной крайности в другую. Бесполезная, как бесконечные телефонные звонки премьер-министра РА Никола Пашиняна лидерам различных государств мира в ходе 44-дневной войны. В первую очередь потому, что Армения является неизлечимым региональным лузером. И это - закономерный итог той политики самоизоляции и территориальных претензий к соседним странам, что были взяты РА более тридцати лет назад.

Но, что самое забавное, Никол Пашинян сегодня решил поискать причины провалов РА не в этой ошибочной политике возглавляемой им страны, а в ...тексте Декларации о независимости Армении. "Критический анализ текста Декларации показывает, что в конечном итоге мы выбрали такие дискурс и контент, в основе которых лежит формула, сделавшая нас частью Советского Союза: речь идет о дискурсе конфронтации с региональной средой, который держал нас в постоянных конфликтах с соседями", изрек он.

Он также добавил, что Декларацией независимости Армения провозгласила и ориентир на выход из Советского Союза, но в итоге она закрыла все пути выхода из Советского Союза. "Можно сказать, что принятой в конце 20-го века Декларацией независимости мы приняли формулу, которая в начале 20-го века уже приводила нас к потере независимости", констатировал Н.Пашинян.

И эти его речи, безусловно, еще долго и громко будут обсуждаться в Армении. Мы же можем уже сейчас констатировать понимание руководством этой страны, многими ее гражданами той простой и очевидной истины, что праздновать им всем сегодня нечего. Настоящее и будущее Армении туманно. Тогда как Азербайджан одержал историческую победу, восстанавливает освобожденные территории, увеличивает свой авторитет в мире.