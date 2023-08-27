Араик открывает закрома: крах мифа о "голоде" в Ханкенди

Автор: Акпер Гасанов

"Налетай, торопись, покупай живопись!", - призывал посетителей базара герой Георгия Вицина в кинофильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Приблизительно такой же окрик разносится ныне в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, где несколько месяцев демонстрируется шоу под названием "гуманитарный кризис". Демонстрируют его лидеры хунты, которая удерживает "власть" в Ханкенди.

Один из членов которой, некто Гурген Нерсисян, именующий себя аж целым "госминистром" никем не признанного самообразования, настрочил давеча на своей странице в Facebook сообщение о том, что в субботу и воскресенье завершатся подготовительные работы по равномерной реализации мясопродуктов, картофеля, круп для некоторых социальных групп в Ханкенди, который, к слову замечу, армянская сторона упорно продолжает именовать "степанакертом". Это тоже заслуживает особого внимания с точки зрения доказательства масштабности бреда, который армянские мифотворцы выдают за нечто весомое.

Они ведь любят указывать на то, что Ханкенди является "древней армянской землей". Понятно, что таковой они именуют едва ли не всю нашу планету Земля, но тут особо смешной ляп получается. Ибо в древности не было никакого Степана Шаумяна, бывшего дашнака, который вовремя переобулся в воздухе, став одним из 26 бакинских комиссаров. Армянские мифотворцы любят приписывать несуществующие утверждения о "героизме" этого народа Страбону, Плинию-младшему, Геродоту. Но тут этот проверенный столетиями метод манипуляции и лжи даст сбой, ибо ну никак не получится найти высказывание Страбона или Геродота про Шаумяна.

Но, такая мелочь не беспокоит армянскую сторону, которая продолжает нести ахинею гордо и видя в этом свое жизненное кредо.В общем, обещал Нерсисн, что процесс , подготовка к которому будет идти в субботу и воскресенье, стартует с понедельника. Сам вид Нерсисяна является мощным, наглядным опровержением мифа о "голоде в Ханкенди". Там такие щеки, такая пухлость во всех местах, что видно - это плоды многолетней жизни в режиме безостановочного служения Эпикуру и Бахусу.

Впрочем, я вовсе не удивлюсь, если Нерсисян заявит, что это он так от голода опух. В любом случае, он сообщает карабахским армянам о том, что возглавляемая Араиком Арутюняном хунта провела "некоторые подготовительные работы по организации со следующей недели процесса выдачи мясных продуктов, картофеля и круп для представителей ряда социальных групп" в Ханкенди.

Далее озвучивается перечень этих социальных групп, среди коих можно увидеть и каких-то "вынужденных переселенцев". Это что-то особо забавное с армянской стороны. Потому, что в Ханкенди не может быть

"вынужденных переселенцев". Сами жители Ханкенди и все кто там оказался могут быть или гражданами Армении, или гражданами России, или носителями клочка бумаги, который сепаратисты называют своим

"паспортом", но который правильнее всего использовать в гигиенических целях, ибо, никто его никогда не признавал.

В целом же, все проживающие в Ханкенди лица армянской национальности игнорируют законы Азербайджана, находятся в этом азербайджанском городе незаконно. Правда, уже пошел процесс их выезда из Ханкенди через ППП "Лачин". Вот и пребывавшие в Ханкенди армянские носители российских паспортов, которые лелеяли надежды на повторение южно-осетинского и абхазского сценария на нашей земле, пакуют чемоданы и отправляются восвояси. Данный процесс не может не беспокоить премьер-министра РА Никола Пашиняна и его ставленника в Ханкенди Араика Арутюняна. Они понимают, что этот поток уезжающих может усилиться и тогда в Ханкенди скоро останется совсем мало людей. Вот и был дан процесс "открытия закромов".

Да, часть того, что Араик и его шайка припрятали на своих складах, теперь будет выдана ханкендинским армянам. Но тут они, что называется, выстрелили себе в ногу. Ибо, столько месяцев длится кампания лжи о том, что "Азербайджан ничего не пропускает в Ханкенди, обрекая армян на голод", но тут выясняется, что есть у Арутюняна и его команды возможность открыть склады, дабы поделиться с людьми мясными продуктами и прочим. Это какой же "голод" якобы имел место в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, если все это время там было мясо и все необходимое?!

Данный вопрос имеет смысл задать президенту Франции Эммануэлю Макрону, бывшему главному прокурору Международного уголовного суда при ООН Луису Морено Окампо, различным иным европейским и американским политикам, общественным деятелям, журналистам. Правда, вряд ли они дадут честный ответ на прямой вопрос. Но в идиотском положении все они уже находятся.