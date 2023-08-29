Европейский суд отклонил апелляцию Армении в отношении Вагифа Хачатряна

Европейский суд отклонил обращение Армении в отношении Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении преступлений против мира и человечности.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

По его словам, это уже четвертое заявление Армении, отклоненное за месяц.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами Военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству армянскими незаконными вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджана Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживавший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали, как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убил 25 мирных азербайджанцев, нанес 14 жителям села телесные повреждения различной степени, изгнал 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики. Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и сельским жителям, причинил материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов.

В связи с возникновением достаточных оснований было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на погранично-пропускном пункте "Лачин" 29 июля 2023 года при попытке выехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного креста.