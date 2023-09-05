Пресечена очередная попытка армян установить фортификации в Карабахе

5 сентября примерно в 19:35 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - отметили в министерстве.