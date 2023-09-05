https://news.day.az/politics/1595320.html Пресечена очередная попытка армян установить фортификации в Карабахе
Пресечена очередная попытка армян установить фортификации в Карабахе
5 сентября примерно в 19:35 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжавендском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - отметили в министерстве.
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