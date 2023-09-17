Армения создает искусственный ажиотаж вокруг вопроса гуманитарной помощи

На новостном портале News Blaze (США) опубликована статья об искусственном ажиотаже, создаваемом Арменией вокруг вопроса оказания гуманитарной помощи этническим армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в статье главы Американо-азербайджанского культурного фонда, журналистки Нурит Грингер еще раз на основе фактов до сведения американских читателей доводится, что Армения является оккупантом, а Азербайджан подвергся оккупации, и что наше государство три года назад освободило от вражеского засилья 20 процентов своих земель.

Азербайджан в публикации охарактеризован как дружественная Западу страна, прошедшая путь от советско-коммунистического ига к независимости и превратившаяся в ведущее государство региона Южного Кавказа. Однако освободившая в соответствии с международным законодательством свои исконные земли от незаконной армянской оккупации страна до сих пор не может решить проблему с проживающими на этой территории армянскими сепаратистами и достичь конечной цели - установления мира. Причина тому - сохраняющаяся враждебная позиция Армении, отвергающей все инициативы, невывод ею своих вооруженных сил из Карабаха, нагнетание напряженности в регионе под предлогом гуманитарной помощи, препятствование доставке Азербайджаном гуманитарной помощи армянам в Карабахе по дороге Агдам-Ханкенди, попытки создать негативное мнение о нашей стране в мире, в том числе в США.

Автор отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен, участвующий в переговорах с целью достижения мира между двумя странами, недавно провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи со сложившейся ситуацией. "Стороны согласились во мнении, что нынешние провокационные шаги Армении препятствуют мирному процессу. Сохраняющееся незаконное присутствие вооруженных сил Армении на суверенной территории Азербайджана продолжает способствовать военной напряженности в регионе", - пишет журналистка.

Нурит Грингер однозначно подчеркивает, что Армения - единственная сторона в регионе, которая не предприняла решительных и бесповоротных шагов для достижения мира.

"Армения должна положить конец продолжающимся политическим махинациям и провокациям против Азербайджана. Жесткая риторика и периодические попытки насилия должны быть прекращены во имя создания дружественной среды, которая станет более эффективной основой для мирных переговоров и нормализации отношений", - отмечается в статье.