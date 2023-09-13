Вопрос Карабаха не будет урегулирован армянскими аргументами.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня, выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Следует отметить, что то, что все оставшиеся вопросы, связанные с Карабахом, также будут решены так, как считает нужным Азербайджан, - это очевидно. Остается только, чтобы армянская сторона это осознала, и чем раньше, тем лучше. И сегодня Пашинян публично это признал.

Остается только надеяться, что дальше не последуют совершенно противоречащие этому заявлению высказывания, как это было в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана. Однако даже если Воваевич опять сам себя опровергнет, как это обычно бывает, это не меняет ситуацию - все, что связано с территориями Азербайджана, должно и будет решено так, как считает Азербайджан.