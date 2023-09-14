Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Венгрии

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 14 сентября встретилась с Президентом Венгрии Каталиной Новак.

Как передает Day.Az, Каталина Новак отметила высокий уровень двусторонних отношений и вклад взаимных визитов в их дальнейшее развитие. Она также подчеркнула плодотворное сотрудничество между двумя странами в различных областях.

Было отмечено, что азербайджанский народ обладает богатыми национально-духовными ценностями и придает большое значение семейным ценностям, как и венгерский народ.

Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное гостеприимство и передала приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам спикера, 5-й Будапештский демографический саммит - очень важный международный форум, и Азербайджан высоко ценит усилия Венгрии по защите и поддержке семьи как главной ячейки общества.

Делясь впечатлениями от саммита, Сахиба Гафарова отметила совпадение соответствующих позиций, занимаемых Азербайджаном и Венгрией.

Также было акцентировано внимание на том, что повестка сотрудничества между двумя странами достаточно насыщена. Налажено активное сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, образовательной и других сферах. Отношения стратегического партнерства и дружбы развиваются.

Говоря о своем визите в Венгрию в 2021-м году, Сахиба Гафарова отметила, что проведённые в ходе той поездки встречи и обсуждения способствовали развитию отношений между парламентами двух стран, которые активно сотрудничают во многих межпарламентских организациях.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.