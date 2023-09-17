Страны Центральной Азии получат выход в Европу благодаря Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на пятую Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Душанбе как равноправный участник. Азербайджан рассматривается как возможность для стран Центральной Азии в будущем в плане выхода в Европу через Турцию.

Об этом в комментарии Day.Az сказал профессор, доктор политических наук Дулатбек Кыдырбекулы.

Как подчеркнул наш собеседник, если страны Центральной Азии намерены интегрироваться между собой в рамках экономического, политического и культурного сотрудничества, определенные географией и историей, то Азербайджан в определенной степени не чужая для них страна.

По его словам, культурно-языковый фактор тоже способствует экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Говоря о новых возможностях для сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана, профессор заявил следующее:

"Транспорт и логистика являются важными артериями, которые соединяют Центральную Азию и Кавказ. В будущем эти два региона тоже могут друг с другом интегрироваться в случае, если Грузия уйдёт в ЕС", - заключил Дулатбек Кыдырбекулы.

Напомним, 14 сентября в Душанбе состоялась 5-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во встрече в качестве почетного гостя принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.